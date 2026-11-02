З 1 листопада 2026 року підвищення пенсій не передбачено - розміри мінімальних виплат лишаються на рівні, що діяв протягом усього року. Кому скільки нарахують і коли чекати наступної індексації.

Виплати пенсій в Україні в листопаді залишаться на колишньому рівні - держава не передбачала жодного перерахунку на останній місяць осені. Усі мінімальні суми, які гарантує держава українцям, стоять без змін із початку року, і перше масштабне підвищення станеться лише на початку 2027-го.

Про це пише УНІАН, посилаючись на чинні норми та роз'яснення Пенсійного фонду. Найменше, що мають виплачувати взагалі всім непрацездатним громадянам, - це базова мінімальна пенсія. У листопаді вона становить 2595 гривень, тобто рівно на рівні прожиткового мінімуму. Менше за цю суму пенсіонеру нарахувати права не мають.

Скільки отримають пенсіонери від 65 років із повним стажем

Окрема, вища гарантована сума закріплена за пенсіонерами, яким уже виповнилося 65 років. Йдеться про тих, хто не працює і має повний страховий стаж: від 30 років для жінок і від 35 років для чоловіків. Їм держава гарантує 4213 гривні.

Механізм тут простий: якщо за розрахунками людина «напрацювала» на меншу пенсію, держава автоматично дотягує виплату до цього рівня. Тобто 4213 гривні - це гарантований мінімум для цієї категорії, а не верхня межа: у когось цифра може бути й вищою.

Що отримують ті, хто не назбирав стажу

Українцям, які напрацювали менше ніж 15 років стажу або взагалі не мають офіційного стажу, пенсію за віком не призначають. Замість неї надається державна соціальна допомога, яка у віці 65 років дорівнює тим самим 2595 гривням.

Тож у листопаді принципово нічого не змінюється: хто скільки отримував у жовтні, стільки ж отримає і тепер. На наступне підвищення стандартів варто чекати лише навесні 2027 року, коли відбудеться чергова індексація, адже бюджет на поточний рік уже зафіксований.

На що звернути увагу в листопаді

Оскільки перерахунків у листопаді не буде, чекати автоматичної доплати через досягнення певного віку чи інші зміни не варто. Натомість є кілька моментів, які справді варто не проґавити.

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