Мобілізаційне розпорядження - це повістка на відправку, яку під час воєнного стану вручають не всім військовозобов'язаним. Розповідаємо, хто може її отримати, скільки часу дається на явку та яке покарання чекає тих, хто її проігнорує.

Правила мобілізації в Україні варто знати кожному військовозобов'язаному, щоб не сплутати звичайну повістку для уточнення даних із документом, який означає безпосередню відправку до війська. Саме таким документом є мобілізаційне розпорядження - його ще називають бойовою повісткою.

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжено до 29 січня 2027 року, нагадали на «Фактах ICTV». У цей період військовозобов'язаний може отримати один із чотирьох видів повісток, і кожна має різну мету.

Перший вид - повістка для уточнення даних: вона потрібна, щоб оновити військово-облікові дані - прописку, місце перебування, роботу, навчання, склад сім'ї. Другий - повістка на проходження ВЛК: військово-лікарська комісія визначає придатність до служби. Третій - повістка про призов на строкову службу, але під час воєнного стану її не вручають. І четвертий - власне мобілізаційне розпорядження.

Що таке мобілізаційне розпорядження

Мобілізаційне розпорядження - це документ, який означає мобілізацію військовозобов'язаного до Збройних сил України під час дії воєнного стану. У побуті його називають повісткою на відправку, бойовою повісткою або розпорядженням про явку з речами.

Отримання цієї повістки не означає автоматичного відправлення на фронт тієї ж миті, проте саме після неї запускається процедура призову. Вручають її не всім підряд, а лише чотирьом категоріям військовозобов'язаних.

Кому вручають мобілізаційне розпорядження

Право отримати бойову повістку під час воєнного стану мають ті, хто:

перебуває у призовному віці 25-60 років або у віці 18-25 років за наявності бойового досвіду;

пройшов військово-лікарську комісію і визнаний придатним до військової служби;

не має відстрочки від мобілізації;

висловив добровільне бажання мобілізуватися.

У самому документі мають бути вказані прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, адреса реєстрації або проживання, місце роботи, вид повістки, номер документа, повна назва й адреса ТЦК, термін явки (точна дата і час), а також печатка, підпис і ПІБ керівника ТЦК.

Скільки діє повістка та як її вручають

У мобілізаційному розпорядженні чітко вказується термін, у який особа зобов'язана з'явитися до визначеного призовного пункту. За загальним правилом це треба зробити протягом 24 годин.

Вручити повістку можуть у будь-якому місці - вдома, на роботі, на вулиці чи в громадському місці. Роблять це лише уповноважені особи, а сам документ має бути оформлений керівником ТЦК завчасно - заповнювати його просто перед врученням заборонено. Повістку вручають особисто в руки, що засвідчується підписом військовозобов'язаного.

Що перевірити перед підписом

Перед тим як поставити підпис, варто переконатися, що документ заповнений повністю і без помилок. Якщо в мобілізаційному розпорядженні є помилки, військовозобов'язаний може відмовитися від його отримання у присутності свідків.

Що буде за неявку за мобілізаційним розпорядженням

Неявка до ТЦК за мобілізаційним розпорядженням без поважних причин розцінюється як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. За статтею 336 Кримінального кодексу України це карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Якщо обвинувачений визнає свою провину, суд може звільнити його від відбування покарання і призначити випробувальний термін від одного до трьох років. Відповідальність настає одразу після неявки, хоча іноді ТЦК спершу надсилають повторні повістки або притягують до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає штраф.

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