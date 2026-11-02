Попри поширення африканської чуми свиней, різкого подорожчання м'яса в Україні найближчим часом не очікують. Частково стримати ціни може імпорт із Польщі та Румунії.

Подорожчання продуктів в Україні цієї осені триває, однак різкого стрибка цін на м'ясо, зокрема свинину, найближчим часом може не статися. Частково стримувати ціни здатен імпорт, зокрема з Польщі та Румунії. Таку оцінку дав головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, пише УНІАН.

За словами експерта, через загальне зростання цін дорожчатимуть навіть ті продукти, яких на внутрішньому ринку достатньо. Зокрема, це може стосуватися хліба та круп. Водночас «м'ясної кризи» через спалахи африканської чуми свиней він не очікує.

Іван Ус наголошує, що подібні побоювання виникають не вперше, а в разі дефіциту частину попиту зможе покрити імпорт. Серед основних причин нинішнього подорожчання продуктів він називає російські удари, паливну кризу, пов'язану із ситуацією в Ормузькій протоці, а також локальні проблеми на окремих ринках.

Що відбувається з цінами на свинину через АЧС

Африканську чуму свиней у 2026 році лабораторно підтвердили вже у 10 областях України - зафіксовано 16 випадків захворювання. Попри поширення хвороби, підстав очікувати різкого дефіциту свинини наразі немає, зазначають у Мінагрополітики.

Раніше на ринку прогнозували, що закупівельні ціни на свиней живою вагою можуть зрости до понад 100 гривень за кілограм на тлі поширення АЧС. Однак експерти заспокоюють: імпорт із сусідніх країн здатен компенсувати можливий дефіцит.

Чому дорожчають продукти

Керівник аналітичного відділу УКАБ Максим Гопка вказує на девальвацію гривні та зростання витрат виробників і торговельних мереж на логістику. За його даними, станом на 23 жовтня офіційний курс долара становив близько 45,05 гривні проти 41,76 гривні роком раніше.

Саме ослаблення національної валюти разом із подорожчанням пального тисне на собівартість продуктів. Тому навіть за достатньої пропозиції на внутрішньому ринку ціни на хліб, крупи та інші базові товари продовжують повільно зростати.

Раніше Politeka повідомляла, свинина подорожчає на 6%: ціни на м'ясо зростуть до 73 грн за кілограм.

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