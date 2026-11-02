Несмотря на распространение африканской чумы свиней, резкого подорожания мяса в Украине в ближайшее время не ожидают. Частично сдержать цены может импорт из Польши и Румынии.

Подорожание продуктов в Украине этой осенью продолжается, однако резкого скачка цен на мясо, в частности свинину, в ближайшее время может не произойти. Частично сдерживать цены способен импорт, в частности из Польши и Румынии. Такую оценку дал главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус, пишет УНИАН.

По словам эксперта, из-за общего роста цен будут дорожать даже те продукты, которых на внутреннем рынке достаточно. В частности, это может касаться хлеба и круп. В то же время «мясного кризиса» из-за вспышек африканской чумы свиней он не ожидает.

Иван Ус подчеркивает, что подобные опасения возникают не впервые, а в случае дефицита часть спроса сможет покрыть импорт. Среди основных причин нынешнего подорожания продуктов он называет российские удары, топливный кризис, связанный с ситуацией в Ормузском проливе, а также локальные проблемы на отдельных рынках.

Что происходит с ценами на свинину из-за АЧС

Африканскую чуму свиней в 2026 году лабораторно подтвердили уже в 10 областях Украины - зафиксировано 16 случаев заболевания. Несмотря на распространение болезни, оснований ожидать резкого дефицита свинины пока нет, отмечают в Минагрополитики.

Ранее на рынке прогнозировали, что закупочные цены на свиней живым весом могут вырасти до более 100 гривен за килограмм на фоне распространения АЧС. Однако эксперты успокаивают: импорт из соседних стран способен компенсировать возможный дефицит.

Почему дорожают продукты

Руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка указывает на девальвацию гривны и рост расходов производителей и торговых сетей на логистику. По его данным, по состоянию на 23 октября официальный курс доллара составлял около 45,05 гривны против 41,76 гривны годом ранее.

Именно ослабление национальной валюты вместе с подорожанием топлива давит на себестоимость продуктов. Поэтому даже при достаточном предложении на внутреннем рынке цены на хлеб, крупы и другие базовые товары продолжают медленно расти.

Ранее Politeka сообщала, свинина подорожает на 6%: цены на мясо вырастут до 73 грн за килограмм.

Также Politeka сообщала, НБУ ухудшил прогноз инфляции до 12,5%: топливо и обстрелы давят на цены.