В ноябре 2026 года тариф на газ для бытовых потребителей остается без изменений, однако платежки все равно вырастут из-за увеличения объемов потребления в отопительный сезон.

Повышение тарифов на газ и электроэнергию пока не коснется украинцев в ноябре - бытовые потребители продолжат покупать природный газ по действующим расценкам, без дополнительного роста стоимости.

Несмотря на начало активного отопительного сезона и традиционный рост спроса на энергоносители, пересмотр цены на газ для населения пока не предусматривается. Это касается большинства домохозяйств, получающих ресурс от поставщика последней надежды на рынке населения, сообщает Первый деловой.

Стоимость кубометра газа останется на прежнем уровне. А это значит, что сумма в платежках будет зависеть прежде всего от фактического объема потребления, а не от изменения тарифа.

Почему платежки все равно вырастут

Энергетические эксперты отмечают, что со снижением температуры расходы семей на газ неизбежно вырастут из-за более активного использования отопления. Особенно это касается владельцев частных домов и квартир с индивидуальными газовыми котлами.

В то же время украинцам стоит помнить, что счета за газ состоят не только из оплаты потребленного ресурса. Отдельно продолжает действовать плата за распределение топлива, которая начисляется операторами газораспределительных сетей и не зависит от потребления в конкретном месяце.

Что повлияет на сумму в платежке

Фактический объем потребленного газа за месяц;

Плата за распределение топлива, начисляемая независимо от объемов потребления;

Действующий тариф поставщика последней надежды без пересмотра цены.

Эксперты рынка прогнозируют, что в ближайшей перспективе основной акцент власти будет направлен на обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона, поэтому существенных изменений в тарифах для бытовых потребителей не ожидается.

Таким образом, в ноябре украинцы будут платить за газ по действующим расценкам, а главным фактором, который повлияет на размер платежек, останется объем использованного топлива в холодный период года.

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