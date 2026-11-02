Весам на этой неделе стоит уделить особое внимание отношениям — и с партнером, и с коллегами, и даже в спортзале.

Неделя со 2 по 8 ноября для Весов пройдёт под знаком отношений и партнёрства. Прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com, и главный акцент астрологи делают именно на умении подстраиваться под обстоятельства и людей рядом.

Работа и финансы

В начале недели, в понедельник и вторник, в рабочих делах Весам придётся проявлять гибкость — возможно, придётся менять планы или подстраиваться под новые условия сотрудничества. Это неплохой повод показать коллегам и руководству свою способность быстро адаптироваться. Середина недели принесёт больше ясности в деловых отношениях: переговоры, встречи один на один или уточнение условий сотрудничества пройдут продуктивнее, если подходить к ним открыто, без лишнего давления. Финансовые вопросы на этой неделе лучше решать спокойно и без спешки, ведь решения, принятые под давлением, могут оказаться не самыми удачными.

Отношения

Личные отношения станут главной темой недели. С близким человеком у Весов на удивление сильная химия — вы словно работаете в унисон, и окружающие это замечают. Понедельник и вторник пройдут под знаком дуальности: важно находить баланс между собственными желаниями и потребностями партнёра. Среда и четверг также насыщены отношениями — причём не только романтическими, но и взаимоотношениями дома, на работе и даже во время совместных тренировок. В пятницу возможны лёгкие тревоги по поводу одного из партнёрств, которое словно дало трещину — но это естественная часть любых отношений, где хорошее идёт рядом со сложностями.

Здоровье и энергия

Энергия Весов на этой неделе тесно связана с эмоциональным состоянием: чем гармоничнее отношения с окружением, тем легче будет чувствовать себя и тело. Стоит уделить внимание режиму сна и отдыха, особенно в дни с повышенной эмоциональной нагрузкой — например, в пятницу. Совместные тренировки или прогулки с партнёром или другом помогут одновременно восстановить силы и укрепить связь с близким человеком.

Лучшие дни недели

Самой благоприятной станет суббота — она пройдёт гармонично, словно слаженный дуэт, где всё наконец становится на свои места. Воскресенье также порадует Весов: день обещает быть лёгким и живым, удачным для общения и новых впечатлений. А вот пятницу стоит пройти внимательно — именно тогда могут возникнуть тревоги по поводу одного из партнёрств, и лучше отнестись к этому спокойно, как к временному испытанию.