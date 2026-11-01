Статус военнообязанного в Украине имеют не только мужчины от 25 до 60 лет - в эту категорию могут попасть и более молодые граждане, и женщины-медики, и бывшие военнослужащие.

Правила воинского учета в ТЦК в Украине определяют статус военнообязанного значительно шире, чем многие привыкли думать. К этой категории относятся не только мужчины от 25 до 60 лет, но и более молодые граждане, женщины с медицинским образованием и бывшие военнослужащие.

Как объясняет Новини.LIVE со ссылкой на закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», базовую группу военнообязанных составляют мужчины, которым исполнилось 25 лет. Главные условия - пребывание в запасе и отсутствие факта достижения предельного возраста для несения службы. Для большинства граждан этот лимит установлен на уровне 60 лет.

Кому статус присваивают раньше 25 лет

Мнение, что все, кто младше 25 лет, считаются исключительно призывниками, не соответствует действительности. Гражданин может получить статус военнообязанного и в более молодом возрасте, если его уже поставили на соответствующий учет по статье 37 закона. Речь идет о мужчинах, уволенных со срочной службы сразу в запас, а также о тех, кто получил офицерское или отдельное специальное звание.

Само по себе прохождение военно-врачебной комиссии или получение военного билета или приписного удостоверения не переводит человека в другую категорию автоматически. Верховный Суд в своих разъяснениях подчеркивал: возрастной ценз в 25 лет защищает именно призывников, но не распространяется на лиц, уже получивших статус резервистов. Для военнообязанных, которым еще не исполнилось 25 лет, действуют отдельные специальные правила мобилизации.

Предельный возраст службы: 60 и 65 лет

Для подавляющего большинства военнообязанных предельный возраст службы составляет 60 лет. В то же время для представителей высшего офицерского состава планка повышена до 65 лет. После достижения этих пределов мужчину снимают с воинского учета.

Бывшие военные и зачисление в запас

После завершения контракта или увольнения из армии гражданин теряет статус действующего военнослужащего. Если врачебная комиссия не нашла оснований для полного исключения из учета, государство автоматически переводит такого человека в запас. Бывших военнослужащих могут зарегистрировать как обычных военнообязанных или включить в состав оперативного резерва. Чтобы точно знать свою действующую категорию, ветеранам советуют внимательно проверять записи в военно-учетных документах.

Каких женщин ставят на воинский учет

Закон различает правила воинского учета для женщин в зависимости от образования. Гражданки с медицинской или фармацевтической специальностью, пригодные к службе по состоянию здоровья и возрасту, обязаны стать на учет в территориальных центрах комплектования. Женщины, чьи гражданские профессии лишь схожи с военными специальностями, обращаются в ТЦК исключительно по собственному желанию.

Получив военный документ, женщина приобретает те же обязанности, что и мужчины, включая требование своевременно обновлять персональные данные. Но сам факт пребывания на учете не означает неизбежной отправки на фронт. Согласно действующей редакции закона, во время военного положения призыв таких женщин на службу или привлечение к работам в оборонном секторе осуществляется только на добровольной основе.

Цифровой билет в «Резерв+»

После достижения 25 лет украинцам больше не нужно идти в ТЦК, чтобы изменить статус с призывника на военнообязанного, - государство переводит таких мужчин на новый учет автоматически. Вместо бумажных удостоверений действует цифровой военный билет в приложении «Резерв+». Однако этот электронный документ не бессрочный: срок действия зависит от того, на какой срок человеку согласовали отсрочку. Как только право на отсрочку истекает, выписка в «Резерв+» теряет силу, и документ в приложении придется сгенерировать заново.

Как проверить свой статус

Самый быстрый способ - открыть приложение «Резерв+» и посмотреть электронный военно-учетный документ. Если в записях есть расхождения, обратитесь в территориальный центр комплектования по месту пребывания на учете. Женщинам с медицинским или фармацевтическим образованием советуют оформить военно-учетный документ в ТЦК независимо от того, планируют ли они службу.

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