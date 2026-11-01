Мобильный номер, которым долго не пользоваться, оператор может деактивировать, а затем вернуть в оборот и продать другому человеку. Рассказываем, сколько времени номер остается активным без пополнения у каждого из трех крупных операторов.

Украинцам, которые пользуются несколькими номерами или длительное время живут за границей, важно знать: мобильный номер нельзя просто «забросить» - если его долго не пополнять, оператор может навсегда деактивировать SIM-карту, а сам номер со временем продать другому человеку. О том, какие мобильные операторы подорожали для украинцев, Politeka уже рассказывала. У каждого оператора своя политика, и она отличается даже по количеству дней.

Главное правило общее для всех: номер «живет» ровно столько, сколько проходит с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. Далее начинается так называемый карантинный период, во время которого номер ограничивают в действиях, а затем и вовсе изымают из обслуживания.

Сколько времени действует номер без пополнения

В «Киевстаре» период составляет 365 дней после последнего пополнения счета или оплаты тарифа. Последние 91 день режим позволяет абоненту только входящие звонки и SMS - исходящие звонки и мобильный интернет уже не работают. Чтобы поддерживать номер в рабочем состоянии, достаточно пополнения на сумму от 30 гривен.

У lifecell срок короче по условиям обратного отсчета - 365 дней после последнего пополнения. Если в течение этого времени SIM-карта так и не была пополнена, номер изымается из обслуживания без дополнительных промежуточных стадий.

Самый длинный срок - у Vodafone Украина. Здесь номер живет 370 дней с момента последнего пополнения на сумму от 5 гривен. После этого начинается 90-дневный период с ограничениями на пользование, и только затем наступает деактивация.

Что происходит с номером после деактивации

После деактивации номер не исчезает навсегда сразу. Номерной ресурс у мобильных операторов ограничен, поэтому неактивные номера со временем возвращают в оборот. У Vodafone, например, карантинный период длится целых два года: в течение этого времени номер может быть продан только при обращении последнего владельца после прохождения идентификации.

Для восстановления такого номера на сайте оператора существует отдельная страница «Восстановление и разблокировка номера». Лишь после истечения двух лет номер возвращают в свободную продажу, и его может купить любой другой человек.

Почему это опасно для старого владельца

Самый большой риск - не потеря самого номера, а доступ к аккаунтам, где телефон выступает универсальным идентификатором. Номер привязан к банковским приложениям, мессенджерам, почте и даже бонусным программам магазинов. Когда номер получает новый человек, он может получать SMS-коды для восстановления доступа, а старый владелец - потерять контроль над этими аккаунтами.

Новый владелец, в свою очередь, рискует получать нежелательные SMS-коды или звонки от коллекторов, которые ищут предыдущего абонента. Поэтому перед длительным отпуском или выездом за границу стоит не забывать хотя бы раз в несколько месяцев пополнять номер на минимальную сумму, чтобы сохранить его за собой.

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