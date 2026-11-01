Мужчины до 25 лет со статусом «ограниченно годен» подлежат мобилизации наравне с другими - возраст сам по себе отсрочки не дает.

Мобилизация в Украине и бронирование работников снова в центре внимания - на этот раз из-за мужчин, которым всего 22 года, но которых могут призвать наравне с другими. Речь идет о тех, кто в свое время прошел военно-врачебную комиссию и получил статус «непригоден в мирное время, ограниченно годен в военное время».

Такое заключение ВВК стало прямым основанием для постановки молодых мужчин на воинский учет именно как военнообязанных, а не призывников. Поэтому обычные правила и льготы, предусмотренные исключительно для призывников, на эту категорию больше не распространяются.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал адвокат Юрий Айвазян. По его словам, сам факт того, что человеку 22 года, юридически не создает никакой самостоятельной отсрочки от призыва.

Почему возраст больше не гарантирует защиту

Ключевая проблема в том, что законопроект №11379-д, предусматривающий защиту бывших «ограниченно годных» до достижения 25 лет, до сих пор находится на подписи у Президента и не вступил в силу. «Ваши 22 года не создают самостоятельной законной отсрочки для этой категории военнообязанных», - подчеркнул адвокат.

Пока законодательные изменения не заработали, единственным надежным вариантом для таких лиц остается рабочая отсрочка - при условии отсутствия других законных оснований для отсрочки.

Что говорит закон о бронировании

Согласно пункту 1 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» от 21.10.1993 № 3543-XII, забронированные граждане, состоящие на специальном воинском учете, призыву не подлежат.

Оформлением бронирования от мобилизации в ТЦК занимается исключительно предприятие-работодатель, наделенное соответствующим правом. То есть сам работник в ТЦК с документами на бронь не идет - это работа компании.

Как оформить рабочую отсрочку

Молодому работнику следует обратиться к уполномоченному лицу на своем предприятии с просьбой внести его данные в общий список на бронирование. Далее работодатель подает список в соответствующий орган, а тот - на согласование и постановку на специальный учет.

Стоит учесть, что правительство планирует до 1 декабря полностью обновить систему бронирования от мобилизации. Премьер-министр Сергей Корецкий объяснил, что сейчас количество забронированных превышает количество мобилизованных и стало способом незаконного уклонения от службы.

Кабмин уже скорректировал действующие нормы: пересмотрел лимиты на количество людей, которых бизнес может оставить на работе, уточнил критерии статуса «критически важного» предприятия и изменил правила расширения квот. Власть также четко прописала сроки оформления дополнительной брони и определила, в каких случаях запросы компаний будут отклоняться без рассмотрения.

Ранее Politeka сообщала, сколько рабочих дней дали на оформление бронирования сверх лимита.

Также Politeka сообщала, бронирование могут отменить из-за зарплаты ниже 25 941 грн.