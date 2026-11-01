Верховный Суд разъяснил, когда госслужащий может вернуть себе пенсию и обязан ли Пенсионный фонд пересчитать ее по повышенной зарплате на должности.

Доплаты к пенсии в Украине - тема, вокруг которой постоянно идут судебные споры. На этот раз Верховный Суд ответил на вопрос, который волнует бывших государственных служащих: можно ли вернуть уже утраченную пенсию и главное - пересчитают ли ее по новой, более высокой зарплате, которую человек получал на должности перед увольнением.

Ситуация, которую рассматривал суд, типична для многих госслужащих. Человек, которому назначили пенсию по специальному закону о государственной службе, в определенный момент потерял право на нее - а когда восстановил свою должность и позже снова вышел на пенсию, возник вопрос, по какой именно зарплате считать выплату.

Ключевое противоречие заключалось в том, что Пенсионный фонд настаивал на одном подходе, а человек требовал пересчитать пенсию, исходя из актуальной, более высокой заработной платы, которую он получал на момент повторного обращения. Разница в суммах для таких должностей может быть существенной, поэтому спор дошел до Верховного Суда.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что само по себе возвращение пенсии госслужащего законом допускается. То есть лицо, имевшее статус государственного служащего и которому прекратили выплаты, нельзя лишить права снова их получать при наличии оснований.

В то же время суд отдельно разъяснил вопрос перерасчета. Если пенсия уже была назначена ранее, а госслужащий после этого снова работал на должности и получал более высокую зарплату, это еще не означает автоматического перерасчета выплаты по новому, увеличенному окладу. Суд подчеркнул: перерасчет возможен лишь при условиях, прямо предусмотренных законодательством, а не просто из-за факта повышения должностного оклада.

О чем стоит знать госслужащим

На практике это означает: вернуть пенсию - можно, а вот добиться ее перерасчета по новой зарплате значительно сложнее. Пенсионный фонд, опираясь на позицию Верховного Суда, будет иметь основания отказывать в перерасчете, если закон прямо не предусматривает такого механизма для конкретной ситуации.

Поэтому каждому, кто планирует восстанавливаться на государственной службе и рассчитывает впоследствии на большую пенсию, юристы советуют заранее выяснять, будет ли применен перерасчет в его случае, и по возможности фиксировать это письменно в ответах ПФУ.

Как действовать, если вам отказали

Если Пенсионный фонд отказал в перерасчете пенсии, первый шаг - получить письменный отказ с указанием конкретных норм закона. Далее имеет смысл обратиться в суд с административным иском, ведь именно судебная практика по делам госслужащих в последнее время активно формируется и уже содержит многочисленные решения в пользу истцов.

Впрочем, учитывая свежую позицию Верховного Суда, надеяться лишь на факт повышения зарплаты не стоит - в иске придется опираться на конкретные нормы законодательства о государственной службе и пенсионном обеспечении.

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