Государственные выплаты для украинских семей меняются — 13 октября Верховная Рада приняла закон «О базовой социальной помощи», который по-новому будет считать доходы тех, кто живет вместе. Об этом сообщает издание «ФАКТ».
Главное изменение — государство больше не будет смотреть только на доходы семьи в узком смысле. Теперь в расчет берут все домохозяйство: всех, кто проживает по одному адресу и ведет общий быт. То есть доходы родственников — родителей, взрослых детей, братьев или сестер, которые живут вместе с вами, — напрямую повлияют на размер помощи.
Как будут считать новую помощь
Размер базовой социальной помощи будут определять как разницу между совокупной величиной для всех членов семьи и среднемесячным доходом домохозяйства. Проще говоря: чем больше совокупный доход всех, кто живет вместе, тем меньше будет выплата.
Именно здесь и кроется главный риск для тех, кто делит жилье с родственниками. Если малообеспеченная семья живет вместе с работающим взрослым сыном или родителями-пенсионерами, их доход добавят к общему расчету. В результате сумма помощи может существенно уменьшиться или право на нее вообще исчезнет.
Что меняется для получателей
Новый закон объединяет несколько видов поддержки в одну базовую социальную помощь. Вместо отдельных выплат для малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью и других категорий вводят единый механизм, который учитывает доходы всего домохозяйства.
Для тех, кто живет отдельно от родственников с доходом, изменения могут быть даже в плюс — формула становится прозрачнее. А вот для семей, которые делят жилье с работающими родственниками, выплаты могут сократиться.
Как оформить базовую социальную помощь
Оформить помощь можно будет через органы социальной защиты населения или ЦНАП. Для этого понадобятся:
- заявление установленного образца;
- паспорт и идентификационный код;
- декларация о доходах и имущественном положении всех членов домохозяйства;
- справка о составе семьи (зарегистрированных лицах).
Важно честно указывать всех, кто реально проживает вместе с вами. Сокрытие доходов родственников может привести к возврату излишне выплаченных средств.
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