Верховная Рада приняла закон о базовой социальной помощи, где в расчет выплат будут учитывать доходы всех родственников, живущих вместе.

Государственные выплаты для украинских семей меняются — 13 октября Верховная Рада приняла закон «О базовой социальной помощи», который по-новому будет считать доходы тех, кто живет вместе. Об этом сообщает издание «ФАКТ».

Главное изменение — государство больше не будет смотреть только на доходы семьи в узком смысле. Теперь в расчет берут все домохозяйство: всех, кто проживает по одному адресу и ведет общий быт. То есть доходы родственников — родителей, взрослых детей, братьев или сестер, которые живут вместе с вами, — напрямую повлияют на размер помощи.

Как будут считать новую помощь

Размер базовой социальной помощи будут определять как разницу между совокупной величиной для всех членов семьи и среднемесячным доходом домохозяйства. Проще говоря: чем больше совокупный доход всех, кто живет вместе, тем меньше будет выплата.

Именно здесь и кроется главный риск для тех, кто делит жилье с родственниками. Если малообеспеченная семья живет вместе с работающим взрослым сыном или родителями-пенсионерами, их доход добавят к общему расчету. В результате сумма помощи может существенно уменьшиться или право на нее вообще исчезнет.

Что меняется для получателей

Новый закон объединяет несколько видов поддержки в одну базовую социальную помощь. Вместо отдельных выплат для малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью и других категорий вводят единый механизм, который учитывает доходы всего домохозяйства.

Для тех, кто живет отдельно от родственников с доходом, изменения могут быть даже в плюс — формула становится прозрачнее. А вот для семей, которые делят жилье с работающими родственниками, выплаты могут сократиться.

Как оформить базовую социальную помощь

Оформить помощь можно будет через органы социальной защиты населения или ЦНАП. Для этого понадобятся:

заявление установленного образца;

паспорт и идентификационный код;

декларация о доходах и имущественном положении всех членов домохозяйства;

справка о составе семьи (зарегистрированных лицах).

Важно честно указывать всех, кто реально проживает вместе с вами. Сокрытие доходов родственников может привести к возврату излишне выплаченных средств.

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