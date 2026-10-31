Национальный банк повысил учетную ставку с 16% до 16,5% годовых. Решение вступает в силу с 30 октября и изменит условия по гривневым депозитам и кредитам для всех украинцев.

Ставки по гривневым депозитам снова в движении - Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, с 16% до 16,5% годовых. Это решение напрямую повлияет на то, сколько будут зарабатывать вкладчики и сколько будут платить заемщики.

Новый уровень ставки вступает в силу с 30 октября. О решении правления регулятора сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время прессбрифинга по монетарной политике 29 октября.

Почему НБУ повысил ставку

Главная причина - ускорение инфляции. В сентябре общая инфляция в Украине выросла до 10% в годовом измерении, а базовая - до 8,8%. Аналогичная тенденция сохранилась и в октябре.

Регулятор называет несколько факторов ценового давления. Это подорожание топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке и усиление российских атак на складскую и логистическую инфраструктуру. По оценке НБУ, только последствия обстрелов добавляют к годовой инфляции около 0,7 процентного пункта.

Из-за этих рисков Нацбанк ухудшил прогнозы роста цен. На конец 2026 года инфляцию теперь ожидают на уровне 12,5% (ранее прогнозировали 10%), а на 2027 год - 7,3% вместо прежних 6,9%. Возвращение к целевым 5% регулятор прогнозирует лишь в 2028 году.

Что изменится для депозитов

Повышение учетной ставки должно поддержать привлекательность гривневых сбережений. Крупные банки уже начали поднимать ставки по гривневым депозитам после предыдущих шагов НБУ, и теперь этот процесс, вероятно, продолжится.

Для вкладчиков это означает более высокую доходность гривневых вкладов. Вместе с тем стоит понимать: ставка по депозиту напрямую зависит от банка, срока и суммы вклада, поэтому конкретные условия следует уточнять в учреждениях.

Что будет с кредитами

Обратная сторона повышения ставки - более дорогие кредиты. Ипотечные, потребительские и бизнес-кредиты станут еще дороже, поскольку банки перекладывают более высокую стоимость денег на заемщиков.

Это особенно ощутимо для тех, кто планирует взять кредит в ближайшие месяцы. НБУ базово планирует удерживать ставку на уровне 16,5% до второго квартала 2027 года, так что более дешевых кредитов в ближайшее время ждать не стоит.

Что еще пересмотрел регулятор

Нацбанк также ухудшил прогноз по экономике. По итогам 2026 года реальный ВВП, по новой оценке, сократится на 0,4% (ранее ожидали рост на 1,8%). В третьем квартале экономика уже уменьшилась на 0,5% в годовом измерении.

Больше всего на ухудшение прогноза повлияли усиление российских обстрелов и сокращение возможностей для производства и экспорта. Значительные потери понесли металлургия, горнодобывающая промышленность, а также торговля и сельское хозяйство. На 2027 год регулятор прогнозирует рост ВВП на 0,4%, а на 2028-й - на 2,2%.

Следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 17 декабря. Регулятор подчеркивает, что готов гибко корректировать политику в зависимости от хода войны, цен на энергоресурсы и ритмичности международного финансирования.

Ранее Politeka сообщала, сколько реально зарабатывает вкладчик на гривневом депозите.