Кабмин постановлением №1328 изменил процедуру определения критически важных предприятий для бронирования военнообязанных. Рассмотрение каждой заявки теперь продлится минимум месяц, а Координационный центр может рекомендовать отменить уже предоставленный статус.

Отсрочку от мобилизации работников теперь оформить сложнее: Кабинет Министров постановлением №1328 изменил процедуру определения критически важных предприятий, поэтому рассмотрение каждой заявки на бронирование затянется минимум на месяц.

Новые правила касаются компаний, которые обеспечивают потребности Вооруженных сил или поддерживают работу экономики и жизнедеятельность населения во время военного положения. Те, кто уже успел получить статус критичности раньше, пока сохраняют бронь, но лишь до тех пор, пока ее не отменят при пересмотре самих критериев.

Как теперь получают статус критичности

Процедуру разбили на четыре шага. Сначала предприятие или учреждение собирает пакет документов и подает обращение в профильное министерство либо другой уполномоченный орган. Далее этот орган в течение 7 рабочих дней анализирует документы на соответствие критериям и обращается в Координационный центр по организации бронирования военнообязанных.

Сам Координационный центр детально изучает дело и готовит рекомендации и предложения в течение одного месяца со дня поступления обращения. И только после получения заключений уполномоченное ведомство имеет 3 рабочих дня, чтобы принять окончательное решение: признать компанию критически важной или вынести официальный отказ.

Главный риск: критичность могут отменить в любой момент

Самое важное изменение состоит в том, что Координационный центр теперь вправе рекомендовать отмену уже присвоенного статуса критичности для предприятий, учреждений и организаций. Такая рекомендация является официальным основанием для безотлагательного рассмотрения вопроса об аннулировании статуса. Это автоматически ставит под угрозу бронирование всех специалистов компании.

Одновременно правительство отменило безусловное стопроцентное бронирование персонала для всех отраслей. Теперь для оборонной промышленности и энергетики лимит составляет 95%, а для донорских проектов - не более 50% работников.

Что делать, чтобы не потерять бронь

Адвокат Дарья Тарасенко объясняет: тем, кто отвечает за сохранение статуса критичности и бронирование кадров, теперь придется строже контролировать соответствие всем критериям. Поскольку процедура согласования стала длиннее, а контроль за сохранением статуса - жестче, компаниям стоит заранее обновлять документы и проверять, что зарплаты, направление деятельности и другие показатели соответствуют требованиям Кабмина.

Ранее Politeka сообщала, координационный центр бронирования запустили: квота 95% и сроки рассмотрения до 7 дней.

Также Politeka сообщала, бронирование могут отменить из-за зарплаты ниже 25 941 грн.