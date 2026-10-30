обилизация в Украине предполагает проверку военно-учетных документов, но это не означает, что представители территориальных центров комплектования (ТЦК) могут безосновательно просматривать смартфон или забирать его.
Об этом говорится в объяснении юристов, в частности, адвоката Марины Бекало.
Могут требовать разблокировать смартфон
При проверке документов на улице или блокпосте правоохранители могут проверять удостоверения личности и военно-учетные документы в соответствии с установленными правилами. Однако такая процедура сама по себе не дает права читать приватные сообщения, просматривать фотографии или проверять историю браузера.
Конституция Украины гарантирует тайну переписки и телефонных разговоров. Поэтому доступ к содержимому устройства должен происходить на законных основаниях, а не только по требованию должностного лица.
На блокпостах ситуация может быть иной, если возникают обоснованные подозрения по поводу незаконной съемки военных объектов. В этом случае возможны предусмотренные законом процессуальные действия. Однако это не означает, что проверка личной переписки разрешена без надлежащих оснований.
Могут ли забрать телефон силой
По словам Марины Бекало, у работников ТЦК нет полномочий принудительно изымать смартфоны или другие личные вещи. Также они не могут самостоятельно применять силу или незаконно удерживать человека.
Мобилизация в Украине не отменяет этих ограничений. Даже если в помещении ТЦК просят оставить гаджет на хранение, такая просьба не позволяет забирать его принудительно. Административное задержание в предусмотренных законом случаях производит полиция.
Как действовать в случае нарушения прав
Юристы советуют не обострять конфликт и при первой возможности сообщить близким о своем местонахождении. Если имущество было изъято принудительно, важно зафиксировать обстоятельства и внимательно прочитать документы перед подписанием. При несогласии с их содержанием следует отметить свои возражения.
Обжаловать возможные нарушения можно, обратившись к руководству Нацполиции, Государственному бюро расследований, прокуратуре или суду.
Граждане могут фиксировать действия должностных лиц на камеру для защиты своих прав. Но видео с военной техникой, блокпостами или перемещением военных не следует публиковать в сети, если это может раскрыть чувствительную информацию.
Источник: ТСН