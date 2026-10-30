Мобилизация в Украине не отменяет права граждан на приватность и защиту личных вещей.

обилизация в Украине предполагает проверку военно-учетных документов, но это не означает, что представители территориальных центров комплектования (ТЦК) могут безосновательно просматривать смартфон или забирать его.

Об этом говорится в объяснении юристов, в частности, адвоката Марины Бекало.

Могут требовать разблокировать смартфон

При проверке документов на улице или блокпосте правоохранители могут проверять удостоверения личности и военно-учетные документы в соответствии с установленными правилами. Однако такая процедура сама по себе не дает права читать приватные сообщения, просматривать фотографии или проверять историю браузера.

Конституция Украины гарантирует тайну переписки и телефонных разговоров. Поэтому доступ к содержимому устройства должен происходить на законных основаниях, а не только по требованию должностного лица.

На блокпостах ситуация может быть иной, если возникают обоснованные подозрения по поводу незаконной съемки военных объектов. В этом случае возможны предусмотренные законом процессуальные действия. Однако это не означает, что проверка личной переписки разрешена без надлежащих оснований.

Могут ли забрать телефон силой

По словам Марины Бекало, у работников ТЦК нет полномочий принудительно изымать смартфоны или другие личные вещи. Также они не могут самостоятельно применять силу или незаконно удерживать человека.

Мобилизация в Украине не отменяет этих ограничений. Даже если в помещении ТЦК просят оставить гаджет на хранение, такая просьба не позволяет забирать его принудительно. Административное задержание в предусмотренных законом случаях производит полиция.

Как действовать в случае нарушения прав

Юристы советуют не обострять конфликт и при первой возможности сообщить близким о своем местонахождении. Если имущество было изъято принудительно, важно зафиксировать обстоятельства и внимательно прочитать документы перед подписанием. При несогласии с их содержанием следует отметить свои возражения.

Обжаловать возможные нарушения можно, обратившись к руководству Нацполиции, Государственному бюро расследований, прокуратуре или суду.

Граждане могут фиксировать действия должностных лиц на камеру для защиты своих прав. Но видео с военной техникой, блокпостами или перемещением военных не следует публиковать в сети, если это может раскрыть чувствительную информацию.

Источник: ТСН