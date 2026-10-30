Правительство изменило порядок бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий: теперь на оформление сверх лимита дают 10 рабочих дней вместо пяти. Рассказываем, с какой даты считают срок и что будет, если не успеть.

Бронирование и отсрочки в Украине снова изменились - Кабинет Министров принял новые правила для работодателей, которым разрешили бронировать больше работников, чем предусматривает стандартный лимит. Соответствующие нормы содержатся в постановлении №1328 от 23 октября 2026 года, которое вступило в силу 27 октября.

Главное изменение касается срока оформления бронирования сверх лимита. Раньше на это давали пять рабочих дней, теперь - десять. При этом сохранили и наказание за пропуск срока: если работников не забронировали вовремя, решение об увеличении объемов бронирования просто утрачивает силу.

С какой даты считают 10 рабочих дней

Десять рабочих дней не отсчитываются автоматически от 27 октября для всех предприятий. Новая редакция пункта 9-1 Порядка бронирования, утвержденного постановлением Кабмина №76, определяет конкретный момент начала отсчета.

После согласования увеличенного лимита уполномоченный государственный орган подает через портал «Дія» уведомление о его изменении в Едином перечне. Именно со дня подачи этого уведомления начинается отсчет срока для оформления бронирования. То есть дата зависит от того, когда внесли информацию о конкретном решении.

Что будет, если предприятие не успеет

Если государственный орган или критически важное учреждение не осуществили бронирование работников через «Дію» в течение установленного срока, решение об увеличении объемов бронирования утрачивает силу. Это означает, что работодатель в дальнейшем не сможет использовать это решение как действующее основание для дополнительного бронирования.

При этом стоит различать утрату силы решения об увеличении лимита и аннулирование уже оформленной отсрочки конкретного работника. Сам пропуск десятидневного срока не означает автоматической отмены всех действующих бронирований предприятия: эта процедура касается именно увеличенного лимита, а не обычного бронирования в пределах установленной квоты.

Когда могут аннулировать уже предоставленные отсрочки

Постановление предусматривает отдельный порядок действий после завершения срока действия решения об увеличении лимита. Руководители государственных органов и критически важных учреждений должны в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем завершения срока решения, осуществить через портал «Дія» меры по аннулированию предоставленных отсрочек.

При этом само решение об увеличении лимита может действовать не более одного года. Поэтому предприятиям приходится контролировать сразу две даты: предельный срок оформления работников после увеличения квоты и завершение срока действия соответствующего решения.

Что стоит проверить забронированному работнику

Если бронирование оформляется в пределах дополнительно согласованной квоты, работнику стоит уточнить у работодателя, подано ли соответствующее уведомление через «Дію» и завершена ли процедура его персонального бронирования.

Проверить наличие отсрочки можно по актуальным военно-учетным сведениям, в частности через приложение «Резерв+». Важно понимать: сам факт получения предприятием разрешения на увеличение количества забронированных еще не означает, что каждый работник из будущего списка уже имеет действующую отсрочку от мобилизации.

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