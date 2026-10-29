Государство будет проверять банковские счета, имущество и дорогие покупки семей перед тем, как назначить социальную помощь малообеспеченным. Рассказываем, какие суммы и активы станут основанием для отказа в 2026 году.

Социальные выплаты семьям в трудной ситуации пересмотрят по новым критериям — государство будет проверять, действительно ли семья, которая просит помощь, является малообеспеченной. Под внимание попадут средства на банковских счетах, депозиты, недвижимость и автомобили.

Размер помощи для малообеспеченных семей зависит от прожиточного минимума, категории гражданина и возраста ребенка, если выплата назначается и на него. В то же время закон предусматривает ряд оснований, по которым семье могут отказать в поддержке, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд.

Сколько платят малообеспеченным в 2026 году

Сумма помощи рассчитывается как разница между уровнем прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. Градация выплат следующая:

60% прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 1 996,80 грн ;

; 100% — 2 595 грн — для людей с инвалидностью и утративших трудоспособность;

— для людей с инвалидностью и утративших трудоспособность; 145% — на детей, но в зависимости от возраста.

Если ребенку до 6 лет, выплата составляет 4 084,65 грн. В возрасте от 6 до 18 лет государство платит 5 092,40 грн. От 18 до 23 лет можно получать 4 825,60 грн, но только при условии обучения по дневной или дуальной форме.

Фактический размер соцвыплаты рассчитывается индивидуально и зависит от уровня дохода конкретной семьи.

Кому могут отказать в выплатах

В назначении помощи могут отказать, если трудоспособный член семьи в возрасте от 18 лет в течение периода учета доходов суммарно не работал более 3 месяцев, не состоял на учете как безработный и за него не уплачивался единый социальный взнос.

Это правило не распространяется на ряд случаев. Например, если человек ухаживал за маленькими детьми, людьми с инвалидностью или пенсионером старше 80 лет. Отдельные нормы предусмотрены для семей с территорий боевых действий и населенных пунктов с затрудненным доступом детей к образованию.

Счета и имущество: что проверяют перед выплатой

Органы соцзащиты проверяют, действительно ли семья соответствует условиям предоставления помощи. Отказать могут из-за средств на счетах, автомобиля или квартиры.

Если установлено, что на депозитах или банковских счетах семьи хранится от 100 000 грн, выплату не назначат. Аналогично — если на такую сумму были приобретены ОВГЗ.

Вторая квартира или дом в собственности семьи также являются основанием для отказа, за исключением предусмотренных законом случаев. Если у семьи есть два или более автомобилей, выпущенных менее 15 лет назад, помощь тоже не назначат.

Для финансовых операций установлены четкие правила: соцпомощь не предоставят, если в течение года до обращения семья совершила покупку или другую операцию на сумму 50 000 грн.

Что делать перед оформлением выплат

Каждой семье стоит заранее уточнять нюансы оформления помощи в Пенсионном фонде или органе соцзащиты, ведь для каждого из перечисленных оснований для отказа существуют исключения в зависимости от конкретных обстоятельств.

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