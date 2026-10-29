Держава перевірятиме банківські рахунки, майно та дорогі покупки родин перед тим, як призначити соціальну допомогу малозабезпеченим. Розповідаємо, які суми та активи стануть підставою для відмови у 2026 році.

Соціальні виплати сім’ям у скруті переглянуть за новими критеріями — держава перевірятиме, чи справді родина, яка просить допомогу, є малозабезпеченою. Під увагу потраплять кошти на банківських рахунках, депозити, нерухомість та автомобілі.

Розмір допомоги для малозабезпечених родин залежить від прожиткового мінімуму, категорії громадянина та віку дитини, якщо виплата призначається і на неї. Водночас закон передбачає низку підстав, через які сім’ї можуть відмовити в підтримці, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд.

Скільки платять малозабезпеченим у 2026 році

Сума допомоги розраховується як різниця між рівнем прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. Градація виплат така:

60% прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 1 996,80 грн ;

; 100% — 2 595 грн — для людей з інвалідністю та тих, хто втратив працездатність;

— для людей з інвалідністю та тих, хто втратив працездатність; 145% — на дітей, але залежно від віку.

Якщо дитині до 6 років, виплата становить 4 084,65 грн. У віці від 6 до 18 років держава платить 5 092,40 грн. Від 18 до 23 років можна отримувати 4 825,60 грн, але лише за умови навчання на денній чи дуальній формі.

Фактичний розмір соцвиплати розраховується індивідуально і залежить від рівня доходу конкретної родини.

Кому можуть відмовити у виплатах

У призначенні допомоги можуть відмовити, якщо працездатний член сім’ї віком від 18 років протягом періоду обліку доходів сумарно не працював понад 3 місяці, не перебував на обліку як безробітний і за нього не сплачувався єдиний соціальний внесок.

Це правило не поширюється на низку випадків. Наприклад, якщо людина доглядала за маленькими дітьми, особами з інвалідністю або пенсіонером старше 80 років. Окремі норми передбачені для родин із територій бойових дій та населених пунктів із ускладненим доступом дітей до освіти.

Рахунки та майно: що перевіряють перед виплатою

Органи соцзахисту перевіряють, чи справді родина відповідає умовам надання допомоги. Відмовити можуть через кошти на рахунках, автомобіль або квартиру.

Якщо встановлено, що на депозитах чи банківських рахунках сім’ї зберігається від 100 000 грн, виплату не призначать. Так само — якщо на таку суму були придбані ОВДП.

Друга квартира або будинок у власності родини також є підставою для відмови, за винятком передбачених законом випадків. Якщо в сім’ї є два або більше автомобілі, випущених менш ніж 15 років тому, допомогу теж не призначать.

Для фінансових операцій встановлено чіткі правила: соцдопомогу не нададуть, якщо протягом року до звернення сім’я здійснила покупку чи іншу операцію на суму 50 000 грн.

Що робити перед оформленням виплат

Кожній родині варто заздалегідь уточнювати нюанси оформлення допомоги у Пенсійному фонді чи органі соцзахисту, адже для кожного з перелічених підстав для відмови існують винятки залежно від конкретних обставин.

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