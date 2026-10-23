Пенсія з інвалідності у жовтні 2026 року може опинитися під загрозою через пропущене медичне оцінювання, нестачу страхового стажу або проблеми з документами.

Пенсія залежить від дотримання встановлених вимог, тому окремим громадянам можуть тимчасово зупинити виплати або відмовити в їх призначенні.

Про це повідомили у ПФУ.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) нагадують: із 2025 року замість медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) стан людини оцінюють спеціальні експертні команди. Грошове забезпечення призначають на період, протягом якого діє встановлений статус інвалідності.

Чому можуть припинити виплати

Одна з основних причин — несвоєчасне проходження повторного оцінювання. Якщо людина не з’явилася на процедуру у визначений строк, нарахування коштів зупиняють із першого числа наступного місяця, пояснили у ПФУ.

Також проблеми можуть виникнути через помилки в документах. Недійсна довідка, невідповідність прізвища або відсутність необхідного підпису можуть стати підставою для відмови в призначенні виплат.

Водночас не кожна неточність означає автоматичну втрату права на допомогу. Якщо помилку можна виправити, Пенсійний фонд має з’ясувати обставини та визначити, чи впливає вона на законність призначення коштів.

Тому важливо перевіряти особисті дані, стежити за строками дії документів і вчасно повідомляти про зміни.





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Ще одна підстава — завершення строку, на який встановили інвалідність. Якщо статус не є безстроковим, після закінчення визначеного періоду потрібно пройти повторне оцінювання стану здоров’я.

За його результатами експертна команда може вирішити, що людина більше не відповідає критеріям інвалідності. Якщо статус не продовжать, право на відповідну виплату може бути втрачено.

Однак зміна групи інвалідності не завжди означає повне припинення нарахувань. Рішення залежить від результатів оцінювання та того, чи зберігає людина право на пенсійне забезпечення.

Як не втратити виплати

Щоб уникнути проблем, варто заздалегідь уточнити дату повторного оцінювання, перевірити правильність документів і переконатися, що всі необхідні відомості актуальні.

Якщо нарахування вже зупинили, потрібно звернутися до Пенсійного фонду, з’ясувати причину та виконати вимоги для поновлення виплат. У багатьох випадках їх можна відновити після усунення порушень.