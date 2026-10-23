Графіки відключення світла в Київській області 24 жовтня: де запланували роботи

Графіки відключення світла в Київській області 24 жовтня передбачають планове знеструмлення частини Переяслава.



Електроенергію тимчасово вимкнуть через профілактичні роботи в мережах, які мають підвищити надійність постачання та допомогти запобігти аваріям.

Повідомляє Переяславська міська рада.

За інформацією Переяславської міської ради, роботи проводитимуть фахівці ДТЕК Київські регіональні електромережі. Обмеження стосуватимуться окремих адрес у межах міста.

Де не буде електроенергії 24 жовтня

Графіки відключення світла в Київській області 24 жовтня охоплять кілька вулиць Переяслава. За оприлюдненим переліком, електропостачання планують припинити з 08:30 до 19:00.

Під знеструмлення потраплять такі адреси:

Вулиця Заповітна — будинки № 4, 8, 16 та 18.

Вулиця Металургів — № 1, 3, 5 та 7.

Вулиця Наливайка Северина — будинки № 7, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 та 71.

Вулиця Привітна — будинки № 1–8.

Вулиця Ранкова — № 50.

Вулиця Соборна — будинки № 84, 86, 88, 92, 94, 96–102, 104, 106, 108–133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147 та 149, 151.



Чому вимкнуть світло

Планові роботи потрібні для обслуговування електричних мереж і зменшення ризику аварійних ситуацій. У зазначений період мешканцям відповідних будинків варто врахувати можливу відсутність електроенергії під час виконання робіт.

Графіки відключення світла в Київській області 24 жовтня оприлюднила Переяславська міська рада. Перед запланованим знеструмленням жителям радять перевірити свою адресу в офіційному повідомленні, адже обмеження стосуються конкретних будинків, а не всього міста.