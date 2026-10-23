Пенсія в Україні може зрости на 54%, якщо людина відкладе оформлення виплат на шість років після набуття права на них.

Водночас пенсія збільшиться не автоматично, а завдяки спеціальному механізму, передбаченому законодавством.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на матеріал «Судово-юридичної газети». Розмір надбавки залежить від тривалості відтермінування та кількості повних місяців, протягом яких людина не зверталася за призначенням виплат.

Хто може отримати підвищення

Можливість збільшити майбутні виплати передбачає стаття 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Скористатися цим правом можуть громадяни, які вже досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж, але вирішили продовжити працювати й поки не оформлювати виплати.

У 2026 році для призначення пенсії за віком у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо людина відповідає вимогам, вона може відкласти звернення до Пенсійного фонду.

На скільки можуть збільшити виплати

Закон передбачає два коефіцієнти підвищення залежно від тривалості відтермінування.

До п’яти років включно: розрахований розмір збільшують на 0,5% за кожен повний місяць. За один рік це дає 6%.

Понад п’ять років: застосовують коефіцієнт 0,75% за кожен повний місяць.

Якщо відкласти оформлення на шість років, тобто на 72 місяці, розрахований розмір виплат може зрости на 54%. Саме таку надбавку передбачає відповідний механізм.

Однак важливо розуміти: підвищення стосується розрахованого розміру пенсії, а не всіх доплат і надбавок, які людина може отримувати додатково.

Чи вигідно відкладати вихід на пенсію

Пенсія з більшою щомісячною сумою не обов’язково означає фінансову вигоду в довгостроковій перспективі. За час відтермінування людина не отримуватиме виплат, на які вже могла б мати право.

Тому перед ухваленням рішення варто порівняти можливу надбавку з сумою коштів, які не надійдуть за період очікування. Результат залежатиме від індивідуального розміру виплат і тривалості їх отримання після призначення.

Отже, відтермінування може збільшити розрахований розмір пенсії, але не гарантує фінансової переваги для кожного. Перед таким кроком доцільно уточнити власні розрахунки в Пенсійному фонді України.



ДЖЕРЕЛО: ТСН