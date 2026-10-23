Грошова допомога в Київській області доступна в межах програми підтримки малого бізнесу, яка передбачає фінансування до 2600 доларів.

Грошова допомога в Київській області призначена для внутрішньо переміщених осіб та жителів громад, що постраждали від бойових дій.

Учасники зможуть використати кошти для започаткування власної справи, відновлення роботи або розвитку вже наявного мікробізнесу. Програма також передбачає навчання та практичні онлайн-зустрічі для майбутніх підприємців.

Хто може отримати фінансову підтримку

До участі запрошують дві категорії громадян:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

місцевих жителів громад, на території яких тривають або раніше тривали бойові дії, відповідно до переліку, затвердженого наказом №376.

Програма охоплює не лише Київську область і столицю. Подати заявку можуть також претенденти з Дніпропетровської, Чернігівської та Одеської областей.

Важлива умова: бізнес-ідеї в аграрній сфері не фінансуватимуть. Підтримка орієнтована на інші напрями мікропідприємництва.

На що дозволять витратити гроші

Фінансування можна спрямувати виключно на придбання обладнання та інструментів. Вони мають бути потрібні для відкриття, відновлення або подальшого розвитку власної справи.

Окрім коштів, учасники отримають доступ до навчальних занять і практичних онлайн-зустрічей. Під час них можна буде розібратися, як планувати роботу підприємства, розвивати його та зміцнювати позиції.

Як подати заявку

Грошова допомога в Київській області надається в межах програми, яку реалізує громадська організація «Центр зайнятості Вільних людей» у співпраці з міжнародною організацією Mercy Corps.

Зареєструватися можна через онлайн-форму учасника.

Перед поданням заявки варто перевірити актуальні умови, вимоги до кандидатів і строки реєстрації. В оприлюдненому повідомленні не зазначено кінцевої дати приймання заявок, тому її потрібно уточнити в організаторів.