Переселенцям назвали дату фінансування жовтневої допомоги на проживання — гроші зарахують на картки упродовж кількох днів після неї.

Грошова допомога для ВПО в Україні за жовтень отримала дату фінансування — переселенцям, які отримують допомогу на проживання, кошти перерахують 21 жовтня 2026 року. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

У відомстві окремо наголосили на різниці між датою фінансування і днем, коли гроші реально з'являться на картці. «Фінансування виплат ВПО відбудеться 21 жовтня, а зарахування коштів на ваші картки буде протягом декількох днів від цієї дати», — цитує повідомлення Мінсоцполітики РБК-Україна. Тобто 21 жовтня — це день, коли держава спрямовує кошти, а не гарантована дата отримання виплати кожним окремим одержувачем.

Скільки виплачують ВПО у жовтні

Розмір щомісячної допомоги на проживання залежить від категорії отримувача. Дітям та особам з інвалідністю нараховують 3000 гривень щомісяця. Інші повнолітні отримувачі отримують 2000 гривень на місяць.

Виплати призначають за встановленими умовами. Сама лише наявність довідки ВПО не означає, що людина автоматично її отримуватиме. Крім того, у вересні уряд дозволив продовжувати підтримку ще на один шестимісячний період для переселенців, які відповідають критеріям. Максимальну кількість таких періодів збільшили до шести.

Що робити, якщо допомога не надійшла

Куди звертатися

За роз'ясненнями щодо призначення чи продовження виплат переселенці можуть звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України. Подати заяву також можна через ЦНАП або вебпортал електронних послуг ПФУ.

Телефон гарячої лінії

Для дистанційної консультації працює контакт-центр Пенсійного фонду за номером 0 800 503 753. Дзвінки безкоштовні. Фахівці відповідають у будні з 08:00 до 20:00, а в суботу — з 08:00 до 14:00.

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