Переселенцам назвали дату финансирования октябрьского пособия на проживание — деньги зачислят на карты в течение нескольких дней после него.

Денежная помощь для ВПЛ в Украине за октябрь получила дату финансирования — переселенцам, получающим пособие на проживание, средства перечислят 21 октября 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

В ведомстве отдельно подчеркнули разницу между датой финансирования и днём, когда деньги реально появятся на карте. «Финансирование выплат ВПЛ состоится 21 октября, а зачисление средств на ваши карты будет в течение нескольких дней от этой даты», — цитирует сообщение Минсоцполитики РБК-Украина. То есть 21 октября — это день, когда государство направляет средства, а не гарантированная дата получения выплаты каждым отдельным получателем.

Сколько выплачивают ВПЛ в октябре

Размер ежемесячного пособия на проживание зависит от категории получателя. Детям и лицам с инвалидностью начисляют 3000 гривен ежемесячно. Другие взрослые получатели получают 2000 гривен в месяц.

Выплаты назначают по установленным условиям. Само по себе наличие справки ВПЛ не означает, что человек автоматически её будет получать. Кроме того, в сентябре правительство разрешило продлевать поддержку ещё на один шестимесячный период для переселенцев, которые соответствуют критериям. Максимальное количество таких периодов увеличили до шести.

Что делать, если помощь не поступила

Куда обращаться

За разъяснениями по назначению или продлению выплат переселенцы могут обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Подать заявление также можно через ЦНАП или веб-портал электронных услуг ПФУ.

Телефон горячей линии

Для дистанционной консультации работает контакт-центр Пенсионного фонда по номеру 0 800 503 753. Звонки бесплатные. Специалисты отвечают в будни с 08:00 до 20:00, а в субботу — с 08:00 до 14:00.

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