На порталі єОпора зібрали державні та регіональні програми підтримки на зиму для людей, ОСББ і бізнесу — від субсидій до кредитів на енергообладнання.

Кабінет міністрів запустив портал «єОпора», де в одному місці зібрано всю державну та регіональну допомогу на зиму 2026/27. Рішення ухвалили через ризик нових атак на енергетичну, газову й теплову інфраструктуру, повідомляє КМУ.

Сервіс працює просто: у розділі «Зимова підтримка» користувач обирає, хто він, з чим потрібна допомога і свій регіон. Після цього портал показує програми, які можуть діяти саме для нього, а також рекомендації та офіційні контакти.

Що доступно людям

Для домогосподарств портал пропонує одноразові 19 400 грн визначеним вразливим категоріям у прифронтових громадах. Окрім того, зібрано субсидії та пільги на комунальні послуги, а також кредити до 600 тис. грн під 0–7% на енергообладнання для приватного будинку.

Окремо можна податися на заміну газових лічильників та підключення інтернету за технологією xPON, що працює навіть під час відключень світла.

Гранти для ОСББ

Багатоквартирним будинкам присвячено програму «СвітлоДІМ». ОСББ, кооперативи та управителі можуть отримати грант від 100 до 300 тис. грн на обладнання, яке зробить будинок енергонезалежнішим. Загальний бюджет програми — 800 млн грн, а частка співфінансування отримувача не перевищує 10%. Наразі вона діє в Києві та Харкові з областями, наступними можуть стати Суми та Дніпро.

Що пропонують бізнесу

ФОП, малий і мікробізнес можуть отримати кредит під 0% до 10 млн грн на строк до трьох років для купівлі генераційного обладнання. Компаніям, які планують встановити когенераційні установки, призначено кредити за програмою «5–7–9%» — до 250 млн грн на строк до 10 років.

Як знайти свою програму

Щоб підібрати доступну підтримку, достатньо зайти на портал, у розділі «Зимова підтримка» вказати категорію (людина, ОСББ, бізнес), тему допомоги та область проживання. Система сама відфільтрує чинні програми, покаже умови участі та контакти відповідальних органів.

Уряд наголошує, що портал створено як єдине вікно, тож громадянам більше не доведеться шукати розрізнену інформацію по різних відомствах.