Українці, які досі не оформили житлову субсидію на опалювальний сезон, можуть отримати компенсацію одразу за два місяці. Для цього документи треба подати до 30 листопада включно, після чого правила призначення зміняться.

Субсидія на опалення в Україні ще може бути призначена за жовтень і листопад одночасно, якщо подати заяву до кінця листопада. Фахівці Пенсійного фонду нагадують: звернення до останнього дня місяця дає змогу розраховувати на компенсацію витрат одразу за два місяці опалювального сезону - жовтень та листопад.

Якщо ж заяву подати вже в грудні, допомога призначатиметься за загальним правилом - з місяця звернення. Тобто кошти за попередні місяці опалювального періоду нараховані не будуть.

Чому варто поквапитися

Особливо це важливо для громадян, у яких нещодавно змінилося матеріальне становище, зросли витрати на житлово-комунальні послуги або право на державну допомогу виникло лише кілька тижнів тому. Саме вони втрачають найбільше, якщо відкладають оформлення на грудень.

Дедалі більше українських домогосподарств звертаються по допомогу саме напередодні зими, коли витрати на тепло суттєво зростають. Через це останні дні листопада традиційно супроводжуються підвищеним навантаженням на органи, що призначають субсидії.

Куди подавати документи

Подати документи на житлову субсидію можна кількома способами: через сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи, органи місцевого самоврядування або скористатися електронними сервісами. Для частини отримувачів субсидії продовжуються автоматично, якщо обставини в родині не змінилися.

Що робити, аби не втратити два місяці

Фахівці радять не відкладати подання документів на останній день. Це допоможе уникнути технічних затримок і вчасно оформити право на державну підтримку за жовтень та листопад.

Таким чином, до завершення листопада українці ще можуть скористатися можливістю отримати субсидію одразу за перші два місяці опалювального періоду. Із грудня така можливість для нових заявників буде втрачена назавжди.

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