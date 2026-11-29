У понеділок, 30 листопада 2026 року, мешканці десятків вулиць Запоріжжя залишаться без світла з 09:00 до 17:00 через плановий та терміновий ремонт електрообладнання. Енергетики оприлюднили повний перелік адрес.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 30 листопада охоплюють кілька десятків адрес: у понеділок енергетики проводитимуть плановий та терміновий ремонт електрообладнання, через що низка вулиць залишиться без електропостачання.

Обидва блоки робіт триватимуть з 09:00 до 17:00. Після завершення ремонту електропостачання мають відновити, тож мешканцям зазначених адрес варто заздалегідь приготуватися до перерви зі світлом.

Про це повідомляє «Запоріжжяобленерго». У компанії оприлюднили перелік вулиць, які 30 листопада 2026 року тимчасово відключать від електроенергії.

Плановий ремонт: які вулиці знеструмлять

Перший блок - плановий ремонт електрообладнання. З 09:00 до 17:00 без світла залишаться такі адреси:

вул. Алмазна, 36, 38, 40, 53;

вул. Мирослава Симчича (Лізи Чайкіної), 49, 50, 51, 53Б, 56В;

вул. Незалежної України, 84, 84А, 84Б, 86, 86А, 86Б;

вул. Республіканська, 73А, 76, 78, 80;

вул. Тенісна, 1, 1А, 3, 5, 5А, 7;

просп. Соборний, 158, 158Б.

Терміновий ремонт: перелік адрес

Другий блок - терміновий ремонт електрообладнання, який також проходитиме з 09:00 до 17:00. Під відключення потрапляють такі вулиці:

вул. Бетонна, 4-20;

вул. Відмінна, 16-22, 19-25;

вул. Досягнень, 1-13, 2-16, 37-45, 44-54, 56А;

вул. Зразкова, 1-47, 2-30, 18, 34, 35;

вул. Лассаля, 1-3, 2-22;

вул. Лижна, 1, 3, 30, 35-39;

вул. Морфлотська, 3-57, 16-28, 34-50, 31, 43, 49, 80-82;

вул. Передова, 18;

вул. Початкова, 18-26, 21-25;

вул. Січеславська (Норільська), 37-57;

вул. Футбольна, 10-16, 15-21, 48, 50.

В «Запоріжжяобленерго» нагадують, що час знеструмлень може зсуватися залежно від складності робіт. Якщо ремонт завершать раніше, світло повернуть, не чекаючи зазначеної години.

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