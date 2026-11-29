Законопроєкт №16118 пропонує дозволити військовим звільнятися зі служби та отримувати відстрочку від мобілізації для догляду за літніми батьками чи родичами, яким групу інвалідності не встановили. Документ уже опрацьовується в комітеті Верховної Ради.

Чи може військовий звільнитися зі служби, щоб доглядати за бабусею, яка вже не може самостійно пересуватися, але не має встановленої групи інвалідності? Саме таку прогалину пропонує закрити законопроєкт №16118, повідомляє медіапортал «Ветеран».

Документ пропонує додати нову підставу для звільнення під час воєнного стану та для відстрочки від мобілізації. Станом на 24 листопада 2026 року його опрацьовує комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Коли відбудеться голосування - поки не відомо.

Кого може стосуватися нова норма

Проєкт охоплює догляд за одним із батьків або родичем другого ступеня споріднення похилого віку. Йдеться про бабусю, дідуся, рідного брата чи сестру. Підставою може стати часткова або повна втрата здатності до самообслуговування чи пересування, якщо людина постійно потребує стороннього догляду.

Необхідність такого догляду має підтвердити лікарсько-консультативна комісія або експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи. Це ключова умова, яку доведеться довести документально.

Що зміниться для військових і ветеранів

Для чинного військовослужбовця йдеться про можливість подати рапорт на звільнення, якщо зміни набудуть чинності. Для ветерана, який уже звільнився, але залишається військовозобов'язаним, - про відстрочку від мобілізації.

В обох випадках значення матимуть обставини догляду. Зокрема, проєкт враховує, чи є в літньої людини інші близькі родичі першого ступеня споріднення, здатні про неї піклуватися. Якщо такий родич є і може доглядати - підстава може не спрацювати.

Що родини можуть оформити вже зараз

Чинна стаття 23 закону про мобілізацію вже передбачає відстрочку для військовозобов'язаних, які постійно доглядають за хворим батьком або матір'ю, якщо потребу в догляді підтверджено медичним документом. А для звільнення чинних військовослужбовців серед наявних підстав є постійний догляд за родичем першого або другого ступеня споріднення з інвалідністю I чи II групи.

Тому одна з практичних змін у №16118 стосується саме тих сімей, де літня людина потребує догляду, але групу інвалідності їй не встановили. Саме для них сьогоднішнє законодавство фактично не дає такої можливості.

Що залишається відкритим

У проєкті залишається відкрите питання, як довести, що інший родич не може здійснювати догляд. Центр спільних дій звертає увагу, що документ не визначає, які докази знадобляться, наприклад, якщо цей родич живе за кордоном. Від цього залежатиме, чи запрацює нова підстава на практиці.

Доки закон не ухвалений, родинам військових варто орієнтуватися на чинні норми та збирати підтвердження потреби в догляді заздалегідь - висновки лікарів і документи про стан здоров'я літнього родича.