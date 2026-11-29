Хліб додасть у ціні до 5%, овочі борщового набору - до 7%, а молочка може подорожчати на 10-25%. Дефіциту при цьому не очікують.

Подорожчання продуктів в Україні взимку не припиниться. Ціни на товари, які українці купують майже щодня, продовжать рости: хліб - ще до 5%, овочі борщового набору - до 7%, тепличні овочі - на 10-15% протягом найближчого місяця, а молочна продукція - на 10-25%.

Такий прогноз озвучив заступник голови Всеукраїнського аграрного ради Денис Марчук. Він визнав, що зимовий сезон цього року не обійдеться без зростання цін.

"Зимовий період пройде, на жаль, під знаком зростання цін. У середньому це становитиме десь 10-15%, якщо дивитися за категоріями", - зазначив Марчук.

Чому дорожчають продукти

Серед основних причин подорожчання аграрій назвав удари Росії по енергетичній інфраструктурі, витрати виробників на генератори, ускладнення з логістикою та інфляцію.

За його словами, молочна продукція в осінньо-зимовий період дорожчає сама по собі, а логістика додає до її вартості ще кілька відсотків.

"Через це до вартості ми додаємо ще близько 5%. Тому загалом у молочному секторі слід очікувати зростання цін на 10-15% на різну продукцію", - пояснив фахівець.

Що буде з тепличними овочами

Овочі з теплиць, за словами Марчука, дорожчають значно швидше, ніж продукція зі складів. Коли зникає пропозиція овочів з відкритого грунту, на ринку переважно продається продукція тепличних господарств.

"У тепличних господарств зовсім інші витрати на вирощування овочів. Через це овочева продукція восени, у другій половині осені, може подорожчати більш ніж на 20%", - зазначив аграрій.

Чи буде дефіцит продуктів

Попри зростання цін, дефіциту продовольства в Україні не очікується. Марчук підкреслив, що скорочення посівних площ не вплине на забезпечення внутрішнього ринку основними видами продукції.

Схожу думку висловив і перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран. Він вважає, що єдиної хвилі подорожчання всіх товарів не буде, а тиск відчують лише окремі категорії.

"Найбільший тиск очікую на молочні продукти, яйця та овочі через сезонність, енергетику та витрати на зберігання", - зазначив він.

Стримати ціни на хліб, за словами Непрана, мають допомогти гарний урожай та обмежений експорт. Для хліба, круп і борошна ці фактори стануть стримувальними.

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