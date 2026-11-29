За чотири роки повномасштабної війни квартири в Україні подорожчали майже наполовину, а оренда житла зросла більш ніж удвічі. Покупці дедалі частіше обирають житло, в яке можна швидко заселитися, та звертають увагу на безпеку й автономність.

Подорожчання квартир в Україні за чотири роки війни склало майже 50%, а вартість оренди житла зросла більш ніж удвічі. Про це свідчать дані дослідження OLX Нерухомість для «24 Каналу».

Медіанна вартість квартир у країні за цей період зросла на 47% - до 53 тисяч євро, а в Києві сягнула 100 тисяч євро. Приватні будинки подорожчали на 39% - до 75 тисяч євро, у столиці - на 27%, до 232 тисяч євро.

Оренда зросла ще помітніше

Оренда квартир подорожчала суттєвіше: медіанна вартість в Україні зросла на 111% - зі 181 до 382 євро. У Києві в жовтні 2026 року вона становила 451 євро. Оренда будинків зросла на 57% - зі 181 до 284 євро, у столиці - на 58%, з 1 657 до 2 615 євро.

Кількість пропозицій з довгострокової оренди поступово скорочується ще з середини 2022 року. Після відносно стабільних 2024-2025 років пропозиція житла на продаж і активність покупців у 2026 році дещо знизилися.

Будівництво сповільнилося

У 2021 році обсяги будівництва житла становили 12,5 мільйона квадратних метрів, а після початку повномасштабного вторгнення скоротилися до 7,1 мільйона. У 2025 році показник відновився до 9,6 мільйона, але у 2026-му знизився до 9,4 мільйона - приблизно на чверть менше довоєнного рівня.

Тривалість будівництва зросла у 1,5-2 рази. Вимоги щодо облаштування укриттів, ускладнення логістики, інфляція та брак робочої сили збільшують витрати забудовників і терміни реалізації проєктів.

Що обирають покупці у 2026 році

Для 77% опитаних покупців головним пріоритетом є житло, у яке можна швидко заселитися. Це пояснює більший інтерес до вторинного ринку, який розглядають 36% респондентів, тоді як лише у новобудовах шукають житло 17%.

Під час вибору житла українці все частіше звертають увагу на безпеку. На наявність укриття звертають увагу 67% опитаних, а на автономне опалення - 64%.

Географія попиту змінилася

Внутрішня міграція змінила географію попиту на нерухомість. Ріст інтересу до відносно безпечніших західних регіонів відбився і на цінах: зокрема, Львів та Ужгород уже випереджають Київ за вартістю купівлі й оренди однокімнатних квартир.

Раніше Politeka повідомляла, на скільки зростуть ціни на квартири у 2027 році.

Також Politeka писала, хто та як зможе отримати квартиру за ціною нижче ринкової.