За четыре года полномасштабной войны квартиры в Украине подорожали почти наполовину, а аренда жилья выросла более чем вдвое. Покупатели все чаще выбирают жилье, в которое можно быстро заселиться, и обращают внимание на безопасность и автономность.

Подорожание квартир в Украине за четыре года войны составило почти 50%, а стоимость аренды жилья выросла более чем вдвое. Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Недвижимость для «24 Канала».

Медианная стоимость квартир в стране за этот период выросла на 47% - до 53 тысяч евро, а в Киеве достигла 100 тысяч евро. Частные дома подорожали на 39% - до 75 тысяч евро, в столице - на 27%, до 232 тысяч евро.

Аренда выросла еще заметнее

Аренда квартир подорожала существеннее: медианная стоимость в Украине выросла на 111% - со 181 до 382 евро. В Киеве в октябре 2026 года она составляла 451 евро. Аренда домов выросла на 57% - со 181 до 284 евро, в столице - на 58%, с 1 657 до 2 615 евро.

Количество предложений по долгосрочной аренде постепенно сокращается еще с середины 2022 года. После относительно стабильных 2024-2025 годов предложение жилья на продажу и активность покупателей в 2026 году несколько снизились.

Строительство замедлилось

В 2021 году объемы строительства жилья составляли 12,5 миллиона квадратных метров, а после начала полномасштабного вторжения сократились до 7,1 миллиона. В 2025 году показатель восстановился до 9,6 миллиона, но в 2026-м снизился до 9,4 миллиона - примерно на четверть меньше довоенного уровня.

Продолжительность строительства выросла в 1,5-2 раза. Требования по обустройству укрытий, усложнение логистики, инфляция и нехватка рабочей силы увеличивают расходы застройщиков и сроки реализации проектов.

Что выбирают покупатели в 2026 году

Для 77% опрошенных покупателей главным приоритетом является жилье, в которое можно быстро заселиться. Это объясняет больший интерес ко вторичному рынку, который рассматривают 36% респондентов, тогда как только в новостройках ищут жилье 17%.

При выборе жилья украинцы все чаще обращают внимание на безопасность. На наличие укрытия обращают внимание 67% опрошенных, а на автономное отопление - 64%.

География спроса изменилась

Внутренняя миграция изменила географию спроса на недвижимость. Рост интереса к относительно более безопасным западным регионам отразился и на ценах: в частности, Львов и Ужгород уже опережают Киев по стоимости покупки и аренды однокомнатных квартир.

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