Пенсионер может в любой момент изменить способ получения пенсии - перевести ее с почты на банковскую карту. В ПФУ объяснили, что быстрее всего это сделать онлайн, и деньги поступят по новым реквизитам уже в следующем выплатном периоде.

Перевод пенсии с почты на карту - простая процедура, которую можно сделать, не выходя из дома. В Главном управлении Пенсионного фонда рассказали, как пенсионеру самостоятельно изменить способ получения выплат.

Бывают ситуации, когда у пенсионера возникает необходимость перевести пенсию из почтового отделения на банковскую карту или поменять один банк на другой. В ПФУ подчеркивают: сделать это можно в любой момент, никаких ограничений по срокам нет.

«Быстрее всего это сделать онлайн на веб-портале электронных услуг ПФУ. И уже в следующем выплатном периоде средства поступят по новым реквизитам», - объяснили в Фонде.

Какие документы подготовить заранее

Чтобы подать заявление об изменении способа выплаты пенсии, нужно войти в личный кабинет на веб-портале ПФУ. Для входа используется один из трех способов: квалифицированная электронная подпись (КЭП), «Дія.Підпис» или BankID.

Еще до старта стоит подготовить скан-копии трех документов: паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) и справки с реквизитами банковского счета. Важно, чтобы номер счета был указан в формате IBAN из 29 символов.

Пошаговая инструкция в личном кабинете

После входа в кабинет нужно выполнить несколько шагов подряд:

открыть раздел «Относительно пенсионного обеспечения»;

выбрать «Внесение изменений в пенсионное дело», а затем «Заявление об изменении способа выплаты пенсии»;

указать новый способ выплаты, название банка и IBAN счета, открытого на имя пенсионера;

добавить сканы паспорта, РНОКПП и реквизитов в формате JPG или PDF - каждый файл не более 1 МБ;

подписать заявление электронной подписью и отправить его в ПФУ.

После отправки пенсионер может самостоятельно следить за статусом дела в разделе «Мои обращения» - туда поступит сообщение об обработке заявления.

Как сообщает ZN.UA, в ПФУ подчеркивают, что перейти с почты на карту стоит тем, кто хочет получать выплаты быстрее и без посещения отделения.

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