94 университета проводят бесплатные 3-6 месячные курсы подготовки к НМТ для действующих военных, уволенных со службы после 24 февраля 2022 года и вернувшихся из плена. Государство предоставляет грант до 3000 грн в месяц и добавляет 15 баллов при поступлении.

«Зимовий вступ» для военных и ветеранов - это государственная программа подготовки к национальному мультипредметному тесту (НМТ), которая в 2026/2027 учебном году охватила 94 украинских университета. Полный список заведений опубликован на сайте Министерства образования и науки.

Курс длится от трех до шести месяцев. Слушатели изучают четыре предмета: украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор.

Кто может присоединиться

Программа открыта для трех категорий. Это действующие военные - но только с согласия командования, уволенные со службы после 24 февраля 2022 года, а также военные и гражданские, пережившие плен.

Главное требование - иметь полное общее среднее образование или заканчивать школу в этом году. Тем, кто уже учился в университете или проходил подобный курс ранее, стоит заранее уточнить в приемной комиссии, могут ли они участвовать.

Какие деньги дает государство

Во время обучения участники получают финансовую поддержку из трех источников. Разовый грант до 3000 гривен в месяц полностью или частично оплачивает стоимость курса.

Тем, кто учится на дневной форме и приехал из другого города, предоставляют место в общежитии и возвращают до 800 гривен ежемесячно за проживание. Слушатели, не получающие других выплат от государства, дополнительно получают ежемесячную помощь на базовые потребности в размере одного прожиточного минимума.

Эти выплаты не назначают тем, кто уже получил государственную помощь на обучение по постановлению правительства № 318.

Бонус при поступлении

После завершения курса и сдачи выпускных экзаменов слушатели получают электронное свидетельство. Документ добавляет 15 баллов к общему рейтингу при поступлении в университет того же года.

Бонус действует, если абитуриент подает документы в то же заведение, где проходил подготовку, и выбирает специальность с особой государственной поддержкой.

Как подать заявку

Чтобы начать обучение, нужно выбрать университет из списка на сайте МОН и проверить на его странице даты приема заяв, формат занятий и стоимость курса.

Документы подают онлайн через сайт заведения. Мотивационное письмо и справки о статусе отправляют на электронную почту приемной комиссии. Каждый вуз сам устанавливает график набора, но зачисление проводят один или два раза в год - не позднее 1 декабря и 1 марта.