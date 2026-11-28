Тернопольский окружной административный суд рассмотрел дело военнообязанного, которому комиссия при ТЦК и СП повторно отказала в отсрочке. Мужчина воспитывает троих детей, но военкомат требовал отдельно доказать, что падчерица действительно на его содержании.

Мужчина, который воспитывает троих детей, не смог с первого раза получить отсрочку от мобилизации. ТЦК отказал, потому что потребовал доказать, что одна из детей, падчерица, действительно находится на его содержании. Эту ситуацию разбирал Тернопольский окружной административный суд.

Право на отсрочку родителям троих и более несовершеннолетних детей дает п. 4 ч. 1 ст. 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В норме речь идет о тех, «на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет». Главное здесь - слово «содержание», а не сам факт рождения ребенка.

В этом деле двое детей были для мужчины родными, а третья - падчерица, дочь жены от предыдущего брака. Комиссия при ТЦК и СП решила, что факт содержания падчерицы не доказан, и отказала в отсрочке повторно, даже после того, как мужчина подавал документы.

Суд подчеркнул: содержание - это не только биологическое отцовство. Если мужчина состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, проживает с ней вместе и совместно обеспечивает семью, такой ребенок считается на его содержании.

Какими документами подтвердить содержание детей

Чтобы ТЦК не отказал, лучше сразу подать полный пакет, а не только свидетельства о рождении:

свидетельства о рождении всех троих детей;

свидетельство о браке, если речь о падчерице или пасынке;

справка о составе семьи или о регистрации места жительства;

справки из школы или детсада об обучении ребенка;

при необходимости - решение суда о месте жительства ребенка.

Дополнительно усилят позицию выписки о совместных расходах: оплата коммунальных услуг по одному адресу, переводы, чеки на детские вещи.

Что делать, если ТЦК уже отказал

Отказ можно обжаловать. Сначала стоит повторно обратиться в ТЦК с полным пакетом документов или в комиссию высшего уровня. Если это не поможет, подают иск в окружной административный суд. На обращение в суд есть шесть месяцев со дня, когда мужчина узнал о нарушении своего права.

Данные о себе военнообязанный может обновить через приложение «Резерв+», однако сама отсрочка оформляется через ТЦК, куда подают документы. Статус отсрочки в «Резерв+» появится уже после того, как ТЦК примет решение.

О случае сообщила «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на материалы Тернопольского окружного административного суда.