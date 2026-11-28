Статус участника боевых действий в Украине станет проще оформить. Кабинет министров утвердил изменения в ряд правительственных постановлений, регулирующих получение этого статуса и оформление соответствующего удостоверения.

Как сообщают Экономические новости, изменения устраняют давнюю бюрократическую проблему. Из-за нее многие защитники и защитницы не могли получить статус, хотя фактически выполняли боевые задачи. Теперь оформленное удостоверение открывает доступ к целому ряду льгот.

Что дает удостоверение участника боевых действий

Статус УБД - это не формальность. Удостоверение открывает доступ к целому ряду гарантий и выплат.

Скидка 75% на квартирную плату и коммунальные услуги в пределах установленных норм.

Бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, а раз в год - железнодорожным или автобусным транспортом туда и обратно.

Внеочередное обслуживание в больницах и аптеках, бесплатные лекарства по рецептам.

Ежегодная разовая денежная помощь.

Бесплатное санаторно-курортное лечение и психологическая реабилитация.

Первоочередное право на земельный участок под индивидуальное строительство или садоводство.

Кто может получить статус

Статус предоставляют гражданам, которые непосредственно участвовали в боевых действиях или обеспечивали оборону при защите Украины. Решающее значение имеет документальное подтверждение участия в выполнении боевых задач.

Как оформить статус участника боевых действий

Основанием для получения статуса является заявление и документы, подтверждающие непосредственное участие в боевых действиях. Это могут быть выписки из приказов, журналы боевых действий, удостоверения о командировке в район операций, справки командира.

Пакет документов обычно формирует воинская часть, где служил защитник, а командир передает его в профильную комиссию. Именно комиссия принимает решение о предоставлении статуса.

После положительного решения вы получаете удостоверение УБД. Оно и подтверждает право на льготы, поэтому его стоит иметь при оформлении скидок и выплат.

Подать документы можно и через ЦНАП. Все больше справок советуют подтверждать в электронном виде, чтобы не собирать бумажный пакет через несколько учреждений.

Детали и перечень документов советуют уточнять у профильных специалистов Министерства по делам ветеранов или в управлении соцзащиты по месту жительства.

Ранее Politeka сообщала, пенсии участников боевых действий в Украине могут достигать 18 885 гривен.