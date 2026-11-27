С 24 ноября в Украине действуют новые правила бронирования работников. Кабмин изменил порядок расчета квот и усилил налоговые проверки предприятий со статусом критичности.

Бронирование в Украине изменилось с 24 ноября. Кабинет Министров обновил правила расчета квот и усилил налоговые проверки предприятий со статусом критически важных.

Изменения в постановление № 1452 дали бизнесу переходный период до 20 декабря 2026 года. За это время работодатели должны привести количество забронированных работников в соответствие с новыми требованиями.

Кто может потерять статус критичности

Отсрочку не сохранят работники компаний, чьи решения о критичности органы власти уже отменили. Речь идет о случаях, когда отраслевой или региональный критерий полностью исключили.

Если срок действия приказа о критичности истек в период с 27 октября по 24 ноября 2026 года или заканчивается до 20 декабря, его действие автоматически продлили. Это дает предприятиям время на адаптацию.

Квота 95%: что изменилось в расчете

Для предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов лимит бронирования остался на уровне 95% военнообязанных. Но изменилась база, от которой считают эту долю.

Ранее норматив привязывали к показателям в согласованиях Минобороны или Минэнерго. Теперь 95% рассчитывают исключительно из фактической численности военнообязанных в штате предприятия.

Если компания превышает лимит, руководители должны аннулировать лишние брони до 20 декабря. Для предприятий, которым статус критичности присвоил непосредственно Кабмин, количество военнообязанных теперь определяет само предприятие.

Налоговые проверки

Государство усиливает контроль за уплатой налогов среди претендентов на бронирование. Координационный центр будет анализировать обращения от Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности о возможном систематическом уклонении от уплаты налогов.

Само наличие такого обращения еще не означает автоматической отмены критического статуса. Но информация о налоговых нарушениях может стать предметом рассмотрения Координационного центра.

Что делать работодателям

Работодателям стоит проверить согласование отраслевых критериев, действительность решений о критичности и пересчитать штатные лимиты по обновленной формуле. Лишние отсрочки можно отозвать через портал «Дия».

Координационный центр также разрешил подтверждать согласование критериев не только полными протоколами, но и заверенными выписками из них. Это должно ускорить обмен документами между министерствами и работодателями.

Ранее Politeka сообщала, как подтвердить критичность предприятия по обновленным правилам.

Также Politeka сообщала, премьер назвал новые правила мобилизации и критические предприятия.