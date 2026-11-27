Деньги от близких родственников на карту налогом не облагаются, но переводы от других лиц налоговая может признать доходом. Рассказываем, кого это касается и как избежать лишних расходов.

Переводы на карту в Украине могут привлечь внимание налоговой, даже когда деньги прислал кто-то из родни. Ставка достигает 23% - это 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

В то же время сам факт получения средств на банковскую карту еще не означает, что придется платить. Все зависит от того, кто отправитель и зачем переводят деньги, объясняет Судебно-юридическая газета со ссылкой на налоговые нормы.

Кто переводит деньги без налога

Льготу имеют члены семьи первой степени родства: родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. Деньги между ними для личных нужд, подарки или помощь налогом не облагаются.

Не считаются доходом и такие поступления, как возврат долга или компенсация общих расходов. Например, когда родственник возвращает часть денег за общую покупку или ремонт, оснований для начисления налога нет.

Кому грозят 23%

Другое дело - переводы от людей, которые не относятся к ближайшим родственникам. Дядя, тетя, двоюродный брат или сестра, а также друзья и знакомые в налоговом смысле уже «посторонние лица». Их деньги на карте могут расценить как доход или подарок и начислить 23%.

Особенно пристально налоговики смотрят на регулярные поступления от разных людей. Если переводы носят систематический характер, их могут посчитать оплатой за товары или услуги - тогда речь уже о хозяйственной деятельности, а не о помощи семьи.

Что делать, чтобы не возникло проблем

Храните подтверждения происхождения средств. Если это возврат долга - держите расписку или переписку. Если помощь близких - по возможности указывайте назначение платежа в комментарии к переводу.

Большинство обычных переводов между родственниками проблем не создают. Но крупные или частые суммы лучше подкрепить документами - так проще объяснить банку или налоговой, откуда деньги.

Ранее Politeka сообщала, какие документы придется показать, если банк заблокирует карту из-за перевода.

Также Politeka сообщала, какие обычные переводы банк считает подозрительными.