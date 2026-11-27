Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 28 ноября по 4 декабря показывает, что морозная погода продержится почти весь период: днем температура будет колебаться от -2° до +2°, а ночью опускаться до -8°. Осадков синоптики не прогнозируют.

Похолодание, которое ранее накрыло регион, не отступает - новая рабочая неделя в Киевской области начнется с мороза, и ближайшая неделя пройдет под знаком стабильно низких температур без оттепели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневные температуры в Киевской области будут держаться в диапазоне от -2° до +2°, а ночные будут опускаться до -8°. Осадков синоптики не прогнозируют.

В субботу, 28 ноября, будет облачно с прояснениями, днем -2°, ночью -4°.

В воскресенье, 29 ноября, ожидается малооблачная погода, днем -1°, ночью -4°.

В понедельник, 30 ноября, облачность будет переменной, столбики термометров днем покажут -2°, ночью -6°.

Во вторник, 1 декабря, небо останется малооблачным, днем -2°, а ночью самая холодная отметка недели - -8°.

В среду, 2 декабря, облачно с прояснениями, днем температура удержится на отметке -1°, ночью -8°.

В четверг, 3 декабря, воздух прогреется до самой теплой за неделю отметки +2°, облачно с прояснениями, ночью -6°.

В пятницу, 4 декабря, облачно с прояснениями, днем 0°, ночью -2°.

Итак, самым теплым будет четверг, 3 декабря, когда днем ожидается +2°, а самым холодным - суббота, 28 ноября, с дневной температурой -2°. Перепад дневных температур за неделю составляет всего 4°, поэтому резких изменений погоды не ожидается. Осадков на протяжении всего периода синоптики не прогнозируют.

Учитывая устойчивый мороз, жителям Киевской области стоит одеваться теплее - особенно это касается людей пожилого возраста и детей. Из-за ночных температур до -8° стоит остерегаться гололедицы на дорогах и тротуарах, а автомобилистам - заранее проверить исправность оборудования авто для зимних условий.

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