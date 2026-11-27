Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 28 листопада по 4 грудня показує, що морозна погода триматиметься майже весь період: удень температура коливатиметься від -2° до +2°, а вночі опускатиметься до -8°. Опадів синоптики не прогнозують.

Похолодання, що раніше накрило регіон, не відступає - нова робоча неділя у Київській області почнеться з морозу, і найближчий тиждень пройде під знаком стабільно низьких температур без відлиги.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денні температури у Київській області триматимуться в діапазоні від -2° до +2°, а нічні опускатимуться до -8°. Опадів синоптики не прогнозують.

У суботу, 28 листопада, буде хмарно з проясненнями, вдень -2°, вночі -4°.

У неділю, 29 листопада, очікується малохмарна погода, вдень -1°, вночі -4°.

У понеділок, 30 листопада, хмарність буде мінливою, стовпчики термометрів вдень покажуть -2°, вночі -6°.

У вівторок, 1 грудня, небо залишиться малохмарним, вдень -2°, а вночі найхолодніша позначка тижня - -8°.

У середу, 2 грудня, хмарно з проясненнями, вдень температура утримається на позначці -1°, вночі -8°.

У четвер, 3 грудня, повітря прогріється до найтеплішої за тиждень позначки +2°, хмарно з проясненнями, вночі -6°.

У п'ятницю, 4 грудня, хмарно з проясненнями, вдень 0°, вночі -2°.

Отже, найтепліше буде у четвер, 3 грудня, коли вдень очікується +2°, а найхолодніше - у суботу, 28 листопада, з денною температурою -2°. Перепад денних температур за тиждень становить лише 4°, тож різких змін погоди не очікується. Опадів протягом усього періоду синоптики не прогнозують.

Зважаючи на стійкий мороз, мешканцям Київської області варто вдягатися тепліше - особливо це стосується людей похилого віку та дітей. Через нічні температури до -8° варто остерігатися ожеледиці на дорогах і тротуарах, а автомобілістам - заздалегідь перевірити справність обладнання авто для зимових умов.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про нічні заморозки: прогноз погоди на тиждень у Київській області.

Також Politeka повідомляла, київську область накриють морози: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 25 листопада по 1 грудня.

Як повідомляла Politeka, київську область накриє різке похолодання: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 24 по 30 листопада.