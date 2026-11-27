Майже два мільйони українських дітей через війну опинилися за кордоном. У частині сімей тимчасова евакуація переросла в конфлікт, коли один із батьків відмовляється повертати дитину. Юристка пояснила, як діє Гаазька конвенція та куди звертатися батькам.

Через повномасштабну війну майже два мільйони українських дітей опинилися за кордоном. Багато матерів виїздили з дітьми за згодою батька, щоб перечекати небезпеку. Але частина таких «тимчасових» виїздів переросла в сімейні конфлікти: один із батьків відмовляється повертати дитину або обмежує її спілкування з іншим.

Де межа між порятунком від війни і батьківським викраденням та як повернути дитину через міжнародний механізм, розповіла адвокатка, засновниця юридичної компанії «ЛОДЖІК» Валерія Одинцова в коментарі УНН.

Коли виїзд дитини за кордон вважають викраденням

Основний документ у цій сфері - Гаазька конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року. За її статтею 3 незаконним вважають переміщення або утримування дитини, якщо воно порушує права піклування одного з батьків.

Важливо відрізняти тимчасовий виїзд від незаконного утримування. Наприклад, мати вивезла дитину до Польщі через бойові дії за погодженням із батьком, а після завершення домовленого строку відмовилася її повертати. У такому разі суд з'ясовує, чи виникло незаконне утримування та де було звичне місце проживання дитини.

Сам факт вивезення без згоди другого з батьків не завжди означає викрадення. Війна не скасовує конвенцію, але суд враховує безпекову ситуацію, ризики для дитини та її найкращі інтереси.

Куди звертатися та які документи зібрати

Передусім варто підготувати докази: свідоцтво про народження дитини, документи про батьківські права, підтвердження попереднього місця проживання, листування щодо умов виїзду та повідомлення про відмову повернути дитину.

Особливе значення мають докази того, що згода на виїзд була тимчасовою, а не передбачала постійної зміни місця проживання дитини.

Наступний крок - заява до Міністерства юстиції України, яке виконує функції Центрального органу за Гаазькою конвенцією. Мін'юст взаємодіє з органами іноземної держави, допомагає встановити місцезнаходження дитини та сприяє добровільному поверненню або судовому розгляду.

Як оформити заяву про повернення дитини

Зібрати свідоцтво про народження та документи про батьківські права.

Підготувати докази попереднього місця проживання дитини.

Додати листування про умови виїзду та повідомлення про відмову повернути дитину.

Подати заяву до Міністерства юстиції України або Центрального органу іноземної держави.

Як працює Гаазька конвенція 1980 року

Конвенція застосовується до дітей віком до 16 років. Її мета - відновити правомірний стан, який існував до незаконного переміщення, а не визначати, хто з батьків виховуватиме дитину надалі.

Не варто зволікати зі зверненням. Стаття 12 конвенції передбачає особливе значення однорічного строку: після його спливу інша сторона може посилатися на те, що дитина вже адаптувалася до нового середовища.

Якщо первісний виїзд був законним, строк обчислюють від моменту незаконного утримування, а не від дати перетину кордону. Тому допомога юриста в державі перебування дитини може бути вирішальною.

Суд може відмовити в поверненні, якщо є серйозний ризик фізичної чи психологічної шкоди дитині, згода заявника на переміщення або обґрунтовані заперечення достатньо зрілої дитини.

Що робити, якщо батько обмежує спілкування з дитиною

Якщо підстав для повернення немає, це не означає, що другий із батьків втрачає право на спілкування. Стаття 21 конвенції передбачає механізм забезпечення права доступу до дитини, зокрема організацію зустрічей та підтримання контактів.

У таких справах може застосовуватися також Гаазька конвенція 1996 року про батьківську відповідальність і заходи захисту дітей. Важливо правильно визначити предмет вимоги: порушення права на спілкування та незаконне утримування дитини - це різні правові ситуації.

Не кожен виїзд за кордон є викраденням, але тимчасова евакуація не дає одному з батьків права одноосібно вирішувати, де дитина житиме постійно.