На опалювальний сезон держава виплачує до 9 205 грн на дрова та від 920 грн на скраплений газ. Хто має право і як встигнути подати заявку до 31 грудня 2026 року.

Субсидія на дрова цього сезону досягає 9 205 грн на домогосподарство. Оформити гроші на тверде паливо та скраплений газ ще можна, але часу обмаль - заявки приймають лише до 31 грудня 2026 року.

Про це повідомляє "Новини.LIVE" з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області.

Хто має право на виплату

Оформити субсидію можуть і українці, і іноземці чи особи без громадянства, які законно проживають в Україні. Головна умова одна - житло без централізованого або електричного опалення і без природного газу.

Тобто допомога розрахована на тих, хто обігріває дім лише піччю або кухонним вогнищем. Субсидію дають один раз на рік, а розмір обчислюють залежно від доходу сім'ї за попередній рік.

Скільки дадуть у 2026 році

На цей опалювальний сезон розміри допомоги такі:

9 205 грн на придбання твердого палива - до 2 тонн на одне домогосподарство;

від 920 грн на скраплений газ, сума залежить від кількості членів сім'ї.

Чому люди поспішають

З настанням холодів ціни на дрова злетіли до максимуму. З початку 2026 року дров продали на 60% більше, ніж за той самий період 2025 року.

Зараз вартість кубометра залежить від групи деревини: твердолистяні породи коштують 1250-1700 грн, сосна і вільха - 970-1280 грн, ялина та інші хвойні - 850-1200 грн.

Як оформити субсидію

Для призначення допомоги готують заяву та декларацію про доходи і витрати всіх членів домогосподарства. Подати документи можна трьома способами:

онлайн через веб-портал електронних послуг ПФУ з КЕП або Bank ID;

особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ;

через ЦНАП або органи місцевого самоврядування.

У ПФУ нагадують: хто не встигне подати заявку до 31 грудня 2026 року, втратить право на гроші за цей опалювальний сезон.

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