Коли уроки проходять за екраном, першими страждають очі, спина та сон. Розповідаємо, які прості звички допоможуть підлітку зберегти здоров'я під час дистанційного навчання.

Дистанційне навчання для багатьох школярів уже стало звичним форматом, але разом із ним в дім прийшли нові проблеми зі здоров'ям. Офтальмологи, ортопеди та педіатри все частіше говорять: головна загроза для підлітка за монітором - не погана оцінка, а зір, постава і режим сну.

Найбільше навантаження лягає на очі. Коли дитина годинами дивиться в екран, вона рідше кліпає, а м'язи ока перебувають у постійному напруженні. Звідси сухість, почервоніння, головний біль і поступове погіршення зору.

Чому страждають очі та як це зупинити

Офтальмологи радять просте правило 20-20-20: кожні 20 хвилин робити перерву на 20 секунд і дивитися на предмет, розташований на відстані не менше 6 метрів. Це дає оку можливість розслабитися і відновити фокус.

Відстань від очей до екрана має бути не менше 50-60 сантиметрів, а верхня межа монітора - трохи нижче рівня очей. Екран не повинен стояти навпроти вікна, інакше відблиски змушуватимуть дитину примружуватися.

Постава і спина: сидячий спосіб життя

Ортопеди попереджають: довге сидіння в неправильній позі за ноутбуком - прямий шлях до викривлення хребта, болю в шиї та попереку. Стілець має бути такої висоти, щоб стопи повністю стояли на підлозі, а коліна були зігнуті під прямим кутом.

Плечі слід тримати розслабленими, а не піднятими, а спина має спиратися на спинку стільця. Важливо не залишати підлітка в одній позі надовго - щогодини потрібно вставати, потягуватися, робити кілька простих вправ для спини.

Рух і сон: те, про що забувають найчастіше

Педіатри нагадують, що підлітку потрібно щонайменше 60 хвилин фізичної активності на день. Після уроків за екраном обов'язково має бути прогулянка або рухливі ігри, а не ще кілька годин у телефоні.

Сон - другий критичний момент. Підліткам 13-17 років необхідно 8-10 годин сну на добу. Ідеться не лише про кількість, а й про якість: за годину до сну слід прибрати всі гаджети, адже синє світло екрана пригнічує вироблення мелатоніну і збиває біологічний годинник.

Як організувати робоче місце

Правильно облаштований робочий куточок - половина успіху. Робочий стіл має бути біля вікна, щоб удень було достатньо природного світла. Освітлення повинно падати зліва (для правші), настільна лампа - з теплим світлом і достатньої яскравості.

Не дозволяйте займатися лежачи в ліжку або на дивані з ноутбуком на колінах. Це найгірше, що можна зробити і для спини, і для зору. Також варто робити перерви між уроками: не лише для очей, а й щоб перекусити, випити води та провітрити кімнату.

Здоров'я підлітка під час онлайн-навчання - це щоденна система звичок, а не разові зусилля. Навіть прості кроки, повторені регулярно, допомагають зберегти зір, поставу і здоровий сон дитини.