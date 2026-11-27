Дистанційне навчання для багатьох школярів уже стало звичним форматом, але разом із ним в дім прийшли нові проблеми зі здоров'ям. Офтальмологи, ортопеди та педіатри все частіше говорять: головна загроза для підлітка за монітором - не погана оцінка, а зір, постава і режим сну.
Найбільше навантаження лягає на очі. Коли дитина годинами дивиться в екран, вона рідше кліпає, а м'язи ока перебувають у постійному напруженні. Звідси сухість, почервоніння, головний біль і поступове погіршення зору.
Чому страждають очі та як це зупинити
Офтальмологи радять просте правило 20-20-20: кожні 20 хвилин робити перерву на 20 секунд і дивитися на предмет, розташований на відстані не менше 6 метрів. Це дає оку можливість розслабитися і відновити фокус.
Відстань від очей до екрана має бути не менше 50-60 сантиметрів, а верхня межа монітора - трохи нижче рівня очей. Екран не повинен стояти навпроти вікна, інакше відблиски змушуватимуть дитину примружуватися.
Постава і спина: сидячий спосіб життя
Ортопеди попереджають: довге сидіння в неправильній позі за ноутбуком - прямий шлях до викривлення хребта, болю в шиї та попереку. Стілець має бути такої висоти, щоб стопи повністю стояли на підлозі, а коліна були зігнуті під прямим кутом.
Плечі слід тримати розслабленими, а не піднятими, а спина має спиратися на спинку стільця. Важливо не залишати підлітка в одній позі надовго - щогодини потрібно вставати, потягуватися, робити кілька простих вправ для спини.
Рух і сон: те, про що забувають найчастіше
Педіатри нагадують, що підлітку потрібно щонайменше 60 хвилин фізичної активності на день. Після уроків за екраном обов'язково має бути прогулянка або рухливі ігри, а не ще кілька годин у телефоні.
Сон - другий критичний момент. Підліткам 13-17 років необхідно 8-10 годин сну на добу. Ідеться не лише про кількість, а й про якість: за годину до сну слід прибрати всі гаджети, адже синє світло екрана пригнічує вироблення мелатоніну і збиває біологічний годинник.
Як організувати робоче місце
Правильно облаштований робочий куточок - половина успіху. Робочий стіл має бути біля вікна, щоб удень було достатньо природного світла. Освітлення повинно падати зліва (для правші), настільна лампа - з теплим світлом і достатньої яскравості.
Не дозволяйте займатися лежачи в ліжку або на дивані з ноутбуком на колінах. Це найгірше, що можна зробити і для спини, і для зору. Також варто робити перерви між уроками: не лише для очей, а й щоб перекусити, випити води та провітрити кімнату.
Здоров'я підлітка під час онлайн-навчання - це щоденна система звичок, а не разові зусилля. Навіть прості кроки, повторені регулярно, допомагають зберегти зір, поставу і здоровий сон дитини.