Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 26 листопада по 2 грудня показує різке похолодання: максимум удень становитиме +8°, а мінімум опуститься до -1°, перепад температур сягне 9°.

Новій хвилі різкого похолодання в Одеській області синоптики приділили окрему увагу й цього разу: за прогнозом на тиждень з 26 листопада по 2 грудня, температура вдень впаде з +8° до -1°, а опади очікуються лише у п'ятницю, 27 листопада.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура коливатиметься від -1° до +8°, а вночі - від -3° до +8° протягом тижня з 26 листопада по 2 грудня.

У четвер, 26 листопада, повітря прогріється до +8° вдень, а вночі похолодає до +2°; хмарність очікується мінлива, опадів не передбачається.

У п'ятницю, 27 листопада, стовпчики термометрів удень і вночі триматимуться на позначці +8°, небо вкриють хмари, і синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 28 листопада, температура опуститься до +1° як удень, так і вночі, хмарність очікується з проясненнями, без опадів.

У неділю, 29 листопада, вдень утримається +1°, а вночі похолодає до -1°, хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У понеділок, 30 листопада, денна температура опуститься до -1°, а нічна - до -3°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 1 грудня, вдень очікується 0°, вночі -3°, хмарно з проясненнями, опадів не буде.

У середу, 2 грудня, повітря прогріється до +2° вдень, вночі похолодає до -1°, хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтепліше в Одеській області буде на початку тижня - у четвер, 26 листопада, коли вдень очікується +8°. Найпрохолодніше - у понеділок, 30 листопада, із денною температурою -1°. Загальний перепад температур за тиждень становить 9°, а опади прогнозують лише один день - у п'ятницю, 27 листопада.

Через різке похолодання варто заздалегідь подбати про тепліший одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У п'ятницю, коли можливі опади, не завадить мати при собі парасольку та бути обережнішими за кермом через погіршення видимості на дорозі.

Раніше Politeka повідомляла, що зима заявить про себе: синоптики дали прогноз погоди на тиждень в одеській області з 24 по 30 листопада.

Також Politeka повідомляла, що синоптики попередили про дощі: прогноз погоди на тиждень в одеській області з 23 по 29 листопада.

Як повідомляла Politeka, одеську область накриють дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 листопада.