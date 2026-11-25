Папуга може стати для дитини не просто домашнім улюбленцем, а й першим уроком відповідальності. Розповідаємо, з якого віку варто заводити пернатого друга і які три види підходять для сім'ї з дітьми найкраще.

Діти створюють ювілейну сорочку-оберіг на полотні, а ще одна поширена дитяча мрія звучить так: «Хочу папужку, який сидітиме на плечі й розмовлятиме». Папуга справді може стати чудовим першим улюбленцем, але батькам варто заздалегідь знати, з якого віку його заводити і які види найкраще підходять для сім'ї з дітьми.

Головне правило: папуга - це не іграшка, а жива істота, яка потребує щоденної турботи роками. Тому прохання дитини слід сприймати серйозно і чесно оцінити, чи готові дорослі взяти більшу частину догляду на себе.

З якого віку заводити папугу

Оптимальним віком для першого птаха фахівці називають 7-8 років. У цьому віці дитина вже розуміє, що птаха не можна стискати, лякати чи будити, і здатна виконувати прості обов'язки: насипати корм, міняти воду, прибирати в клітці.

До 5-6 років купувати папугу не радять зовсім: малюки ще не контролюють силу рук і можуть випадково травмувати тендітного птаха. Навіть із молодшими школярами більшу частину догляду все одно виконуватимуть батьки.

Три види, які варто розглянути

Портал Radioclub.ua у своїх порадах для батьків виділяє три види папуг, які найкраще приживаються в родинах із дітьми.

Хвилястий папужка

Найкращий варіант для першого знайомства. Він невеликий, відносно тихий, добре звикає до рук і навіть може навчитися повторювати окремі слова. Хвилястий папужка підходить дітям від 7 років і не потребує багато місця.

Корела

Спокійний і доброзичливий птах із кумедним чубчиком. Корели люблять наслідувати мелодії та свист, рідко кусаються і легко йдуть на контакт. Їх радять дітям від 8-10 років, оскільки вони трохи більші й потребують більше уваги.

Нерозлучник

Маленький яскравий папуга, який живе парами і дуже прив'язується до господаря. Однак нерозлучники бувають кусючими та галасливими, тому їх краще заводити дітям від 10 років, які вже вміють правильно поводитися з птахом.

Що врахувати перед покупкою

Окрім самої клітки, знадобляться годівниці, напувалка, жердинки, іграшки та корм. Окрему увагу варто приділити безпеці: папугам не можна давати авокадо, шоколад, солону та смажену їжу, а також тримати птаха на протязі чи біля відчиненого вікна.

Перш ніж купувати папугу, варто разом із дитиною обговорити правила догляду і чесно пояснити, що птах житиме 10-15 років, а за деякими видами - й довше. Це допоможе уникнути розчарування, коли перший захват мине.