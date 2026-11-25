У Кременчуку розглядають нові тарифи на транспорт, і вартість проїзду може зрости до 25-30 гривень. Місцеві активістки виступили проти підвищення ціни без належних обґрунтувань.

Подорожчання проїзду у Полтавській області спричинило дискусію в Кременчуку. 25 листопада у міській раді розглядають нові тарифи на транспорт, через які вартість однієї поїздки для кременчуківців може зрости до 25-30 гривень.

Про це повідомляє «Кременчуцька газета». Місцеві активістки виступили проти підвищення вартості проїзду без належних обґрунтувань. Вони вимагають, щоб перевізники і профільні чиновники спершу показали реальні економічні розрахунки, а не просто затвердили нові цифри.

Питання тарифів порушили через намір підняти ціну квитка в міському транспорті. Йдеться про діапазон 25-30 гривень за одну поїздку, що помітно вище за чинну вартість проїзду.

Активістки наголошують: перед погодженням нових тарифів жителям міста мають чітко пояснити, з чого складається така сума. Без прозорого розрахунку собівартості таке підвищення, на їхню думку, є несправедливим.

Що далі

Сьогодні в мерії мають розібратися, чи є підстави для ціни в 25-30 гривень. Остаточне рішення щодо вартості проїзду в міському транспорті Кременчука стане відомим після засідання міської ради.

Жителям Кременчука радять стежити за офіційними повідомленнями міськради та «Кременчуцької газети». Саме там оприлюднять затверджений тариф і дату, з якої він почне діяти.

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