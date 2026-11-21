У листопаді в Миколаєві проїзд у комунальних автобусах і маршрутках подорожчав до 25 гривень. Найдорожчий тариф лишається у Львові та Києві, де поїздка коштує 30 гривень, а в деяких містах можна зекономити, платячи безготівково.

Транспортні пільги ветеранів гарантовані законом, але більшість пасажирів платять за проїзд повну вартість. У листопаді в Миколаєві тариф у комунальних автобусах і маршрутках зріс до 25 гривень, а найдорожчі квитки лишаються у Львові та Києві. Про це свідчить інфографіка «Слово і Діло».

Найдорожчий проїзд у комунальних автобусах зафіксований у Львові та Києві, де поїздка обійдеться в 30 гривень. У Львові стільки коштує квиток за готівку або паперовим QR-квитком. У Києві готівку взагалі не приймають, тож розрахуватися можна хіба через Apple Pay, Google Pay або паперовий QR-квиток.

У Черкасах комунальних автобусних маршрутів немає, працює лише комунальний електротранспорт. Тому проїзд у приватних автобусах там коштує 33 гривні за паперовим квитком і 30 гривень за безготівкової оплати.

По 25 гривень із пасажирів беруть у Дніпрі, Івано-Франківську та Миколаєві. У Житомирі квиток із термінала коштує 25 гривень, оплата банківською карткою - 24 гривні, а транспортною карткою - 22 гривні. Готівкою в комунальних автобусах Житомира не розрахуватися.

У Полтаві комунальний автобус обійдеться в 22 гривні, в Ужгороді готівкою - 23 гривні. По 20 гривень готівкою платять у Запоріжжі, Кропивницькому та Чернігові. Найдешевші квитки у Сумах і Херсоні - по 10 гривень готівкою. Щоправда, в Сумах із 14 листопада в приватних маршрутках уже діє тариф 20 гривень за поїздку.

Де можна зекономити на безготівці

У багатьох містах спосіб оплати прямо впливає на ціну. У Львові безготівкова оплата через Apple Pay чи Google Pay коштує 26 гривень замість 30. У Запоріжжі різниця ще більша: 20 гривень готівкою проти 15 безготівково. В Івано-Франківську - 25 і 20 гривень відповідно.

У Кропивницькому безготівкова оплата на 2 гривні дешевша, ніж готівкою чи QR-квитком. У Рівному Apple Pay і Google Pay економлять 2 гривні, а в Черкасах і Чернігові - по 3 гривні.

Ціна залежить і від категорії пасажира: студенти та пільговики платять менше. Один із міст, де проїзд повністю безкоштовний, - Харків. Там із травня 2022 року безплатні не лише комунальні автобуси, а й метро, трамваї та тролейбуси. В Одесі безкоштовно їздять соціальні автобуси міськради, тоді як приватні маршрутки там коштують 25 гривень.

У яких містах готівка вже не діє

Готівку не приймають у Києві, Вінниці, Луцьку, Тернополі, Рівному, Хмельницькому та Чернівцях. Пасажирам там треба купити паперовий QR-квиток або оплатити поїздку через Apple Pay чи Google Pay.

Як зекономити на проїзді

Найпростіший спосіб платити менше - безготівкова оплата там, де це дає знижку. У Львові це економія 4 гривні з кожної поїздки, у Запоріжжі - 5 гривень. Студентам і пільговикам варто оформити транспортну картку або документ, що підтверджує право на знижку. Перед поїздкою дізнайтеся в місцевого перевізника, який спосіб оплати найдешевший саме у вашому місті.

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