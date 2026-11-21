Снігопади вже охопили Львівську та Івано-Франківську області, а на вершині гори Піп Іван прогнозують небезпечні для туристів умови - мороз, туман, обледеніння та шквалистий вітер.

Мороз і значний сніг у Карпатах приходять в Україну разом зі справжньою зимою - на заході країни вже засипає снігом, а в горах синоптики прогнозують небезпечні для туристів умови.

На заході України різко погіршилася погода: Львівщину та Прикарпаття засипає снігом, а на вершині гори Піп Іван прогнозують туман, сильний вітер, мороз та обледеніння. Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці «Гірські рятувальники Прикарпаття».

Зимова погода охопила західні області України. Львівщину та Івано-Франківщину вже засипає снігом. Через опади на дорогах і стежках може ускладнитися рух, а видимість погіршитися.

Яка ситуація на вершині гори Піп Іван

Найскладніші умови прогнозують саме у високогір'ї. Рятувальники наводять конкретні цифри: туман, сильний вітер до 20 м/с, мороз -3°C та обледеніння.

Такі погодні умови становлять реальну небезпеку для туристів. Через туман можна втратити орієнтири, а обледеніння підвищує ризик падіння на скелях і гірських стежках. Сильний вітер також ускладнює пересування відкритими ділянками.

Що радять рятувальники туристам

Мешканцям і гостям регіону варто зважати на погодні умови під час планування поїздок. Особливо обережними слід бути в гірській місцевості, де ситуація складніша через низьку температуру та сильний вітер.

Тим, хто все ж збирається в гори, варто перевірити прогноз безпосередньо перед виходом, не йти маршрутом наодинці та повідомити рідним про свій план і час повернення.

Синоптики Укргідрометцентру також попереджали українців про погіршення погоди на 22 листопада: у західних областях очікуються дощі та мокрий сніг, а в Карпатах - значні снігопади. На дорогах місцями можлива ожеледиця, і в Україні загалом прогнозують зниження температури повітря.

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