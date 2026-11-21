Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 22 по 28 листопада обіцяє мінливу погоду: вдень температура коливатиметься від +5° до -3°, а опади прогнозують цілих п'ять днів із семи.

Попередній прогноз погоди для регіону вже попереджав киян про нестабільну погоду, а новий тиждень з 22 по 28 листопада принесе ще виразніше похолодання та часті опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура повітря у Київській області коливатиметься від +5° на початку тижня до -3° наприкінці, а опади прогнозують п'ять із семи днів.

У неділю, 22 листопада, повітря прогріється до +5°, уночі ж похолодає до -1°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 23 листопада, максимум удень опуститься до +2°, а вночі стовпчики термометрів триматимуться на позначці +1°. Цього дня також можливі опади.

У вівторок, 24 листопада, вдень очікується +1°, уночі температура опуститься до 0°. Синоптики попереджають про можливі опади.

У середу, 25 листопада, стовпчики термометрів вдень опустяться до -1°, а вночі до -2°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів цього дня не прогнозують.

У четвер, 26 листопада, вдень повітря прогріється лише до +1°, а вночі похолодає до -2°. Синоптики попереджають про можливі опади.

У п'ятницю, 27 листопада, денна температура втримається на позначці -1°, нічна опуститься до -2°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 28 листопада, стане найхолодніше за тиждень: вдень очікується -3°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -4°. Синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтепліше в Київській області буде на початку тижня — у неділю, 22 листопада, коли вдень повітря прогріється до +5°. Найхолодніше синоптики очікують у суботу, 28 листопада, коли денна температура опуститься до -3°. Перепад температур за тиждень сягне 8°, а опади прогнозують у неділю, понеділок, вівторок, четвер та суботу.

З огляду на часті опади та суттєвий перепад температур, варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом у дощові дні. А через похолодання наприкінці тижня краще вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку, щоб уникнути переохолодження.

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