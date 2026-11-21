Погода на Новий рік в Україні ще попереду, а вже цієї неділі, 22 листопада, країну накриє справжнє похолодання: на високогір'ї Карпат стовпчики термометрів впадуть до -8°, а на заході випаде значний сніг.
Загалом вихідні в Україні будуть переважно без опадів, а температура лишатиметься вищою за кліматичну норму. Лише західні області та Карпати відчують наближення зими, йдеться в прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича, оприлюдненому на сайті Meteoprog.
Що чекає західні області
У неділю на заході вдень місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом, а в Карпатах синоптики прогнозують значний сніг. Місцями дороги може вкрити ожеледиця, тож водіям варто бути обережними.
Температура повітря в західних областях становитиме -3...+2° вночі та +2...+7° вдень. Натомість у самих Карпатах вночі очікується -3...-8°, а вдень 0...-5°.
Решта регіонів - сухо і тепліше за норму
На півночі України опадів не прогнозується. Температура коливатиметься в межах 0...-5° вночі та 0...+5° вдень.
У центральних регіонах також буде сухо. Вночі -3...+2°, вдень повітря прогріється до +2...+7°.
На півдні країни істотних опадів не очікується, лише в Криму можливий невеликий дощ. Температура становитиме +2...+7° вночі та +7...+12° вдень.
На сході вночі прогнозують невеликий дощ. Стовпчики термометрів покажуть 0...+5° вночі та +2...+7° вдень.
Як спланувати день
Тим, хто їде в Карпати чи на захід України, варто зважити на ожеледицю та сніг на дорогах - краще виїжджати завчасно й мати зимову гуму. Решта країни може розраховувати на суху, хоча й прохолодну погоду без істотних ускладнень.
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