Потепління в Україні виявиться одноденним: вже в суботу, 14 листопада, температура знизиться, а в Карпатах і на Закарпатті прогнозують сніг. Синоптики радять вдягатися тепліше.

Погода в Україні найближчими днями буде динамічною: після одноденного потепління прийде похолодання, а місцями можливий сніг. Про це в коментарі РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха.

На погоду 14 листопада впливатиме активний атмосферний фронт, пов'язаний із циклоном над Італією. Перед фронтом з півдня виноситиметься тепле повітря, а за ним у західні області вдень надходитиме вже холодне.

Потепління на один день

Ще в п'ятницю, 13 листопада, в Україні було досить тепло: вночі +3...+10°C, вдень +9...+14°C. У південних і більшості центральних областей повітря прогрівалося до +15...+20°C.

Такі значення прогнозували в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях. Але Наталія Птуха наголосила: це «одноденна акція».

Що буде в суботу, 14 листопада

У суботу в більшості областей дощі ще продовжаться, однак удень з'явиться тенденція до їхнього поступового припинення. На заході країни вночі та вдень буде близько 0...+5°C, тож ці області поки що залишаться найпрохолоднішими.

На решті території вдень ще втримається плюс, але температура поступово знижуватиметься. Амплітуда коливань, за словами синоптикині, у найближчі дві-три доби буде досить значною.

Де чекати сніг

Сніг найімовірніший у Карпатах і на Закарпатті: там оголошено другий рівень небезпечності через сильні опади. Вдень дощі можуть переходити в сніг, а на дорогах очікується ожеледиця.

У горах можливі налипання мокрого снігу та ожеледь. По рівнинних територіях сніг поки що лише «пролітатиме», тобто не затримуватиметься, адже вдень утримується стабільний плюс.

Якою буде неділя та початок тижня

У неділю, 15 листопада, опади припиняться, і переважатиме погода без опадів із проясненнями. Синоптики розраховують навіть на сонечко та спокійний вітер.

Але вночі похолодає: по Україні прогнозують 0...-7°C морозу, вдень +3...+8°C. У понеділок, 16 листопада, вночі буде 0...-5°C, у Карпатах до -8°C, вдень +3...+8°C.

Як підготуватися до зміни погоди

Через різкі коливання температури метеорологи радять вдягатися тепліше, особливо вранці та ввечері. Водіям у Карпатах і на Закарпатті варто бути обережними через ожеледицю та мокрий сніг.

Пориви вітру під час проходження фронту сягатимуть 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат - 25-30 м/с із хуртовинами. Тому туристичні маршрути в горах на вихідні краще відкласти.

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