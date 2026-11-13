Верховна Рада запровадила новий 183-денний ценз: за швидкий перепродаж легкового авто доведеться віддати до 23% суми у вигляді податків. Розповідаємо, кого це торкнеться і як уникнути сплати.

Продаж авто в Україні тепер оподатковується жорсткіше для тих, хто перепродає машину швидко. Верховна Рада запровадила новий 183-денний ценз: якщо ви продали легкове авто раніше, ніж через 183 дні після покупки, з такого продажу доведеться сплатити до 23% у вигляді податків.

Раніше один легковий автомобіль на рік можна було продати взагалі без оподаткування: перший продаж протягом календарного року дохід не вважався і податок не утримували. Тепер це правило починає працювати інакше для тих, хто робить це занадто швидко.

Що саме змінилося

Суть цензу в тому, що продаж авто протягом 183 днів після його придбання тепер кваліфікується як систематична підприємницька діяльність. Тобто держава вважає такого продавця не звичайною людиною, яка позбувається власної машини, а перекупником, який заробляє на різниці цін.

Через це дохід від такого продажу оподатковується як дохід фізособи: 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Разом виходить 23% від суми продажу.

Наприклад, якщо ви купили авто за 10 000 доларів, а за три місяці продали за ті самі гроші, доведеться віддати державі 23% від виручки. Це повністю змінює економіку швидкого перепродажу машин.

Хто реально підпадає під нові правила

Найбільше нововведення вдарить по перекупниках, які ставлять машину на облік на себе і продають її через кілька тижнів. Саме проти таких схем і спрямований закон.

Звичайного власника, який їздить на авто рік і більше, ценз не зачепить. Якщо машина була у вашій власності понад 183 дні, продаж оформлюється за старими правилами і перший продаж за рік лишається без податку.

Як уникнути сплати 23%

Є кілька легальних способів не платити 23% під час продажу машини. Перший і найочевидніший - дочекатися, поки з моменту покупки мине 183 дні.

Другий варіант - скористатися правилом першого продажу за рік. Якщо ви протягом календарного року продаєте лише одне авто і воно було у власності понад 183 дні, податок не виникає взагалі.

Якщо ж ви продаєте друге і більше авто за рік, то з кожного наступного продажу оподатковується різниця між ціною купівлі та ціною продажу, а не вся сума виручки. Важливо зберегти документи про початкову вартість авто, щоб довести цю різницю.

Нові правила вже затверджені Верховною Радою. Детальний механізм адміністрування ще доопрацьовується, тому перед продажем авто варто перевірити актуальні роз'яснення податкової служби.

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